طاقم تحكيم قطري لمباراة تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022

يقود عبد الرحمن الجاسم مباراة المغرب وكرواتيا تحكيميا في لقاء تحديد المركز الثالث من كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخبا المغرب وكرواتيا في مباراة المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وكشف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن طالب المري وسعود أحمد سيعاونان الجاسم في اللقاء قبل الأخير من المونديال.

وأدار الجاسم وطاقمه مباراة واحدة فقط في كأس العالم وهي مباراة أمريكا وويلز في دور المجموعات وانتهت بالتعادل 1-1 وأشهر 6 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء لويلز.

وسبق أن أدار نهائي كاس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي، ونهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين بيرسبوليس الإيراني وأولسان هيواندي الكوري الجنوبي.

وفي 2018 أدار نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين القوة الجوية العراقية وألتان أياسر التركمانستاني.

وكذلك أدار 4 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019، و3 مباريات في الكأس الذهبية من نفس العام.

وخسر منتخب كرواتيا من الأرجنتين بنتيجة 3-0، فيما خسر منتخب المغرب من فرنسا بثنائية دون رد.

وستكون تلك المرة الأولى لمنتخب عربي وإفريقي ينافس على ميدالية مونديالية في التاريخ.

وسبق أن أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا اختيار الحكم سيمون مارشينياك لإدارة نهائي كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وأدار الحكم صاحب الـ41 عاما مباراتين خلال المونديال الجاري وللمصادفة فكل لقاء منهما كان لأحد طرفي النهائي المقبل.