داليتش: علينا أن نرفع رؤوسنا ونقاتل على المركز الثالث

أبدى زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا فخره بما قدمه لاعبي فريقه في نصف نهائي كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين، وشدد على ضرورة القتال في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخسرت كرواتيا ضد الأرجنتين بنتيجة 3-0 في نصف نهائي المونديال. (طالع التفاصيل)

وقال داليتش لقناة HRT الكرواتية: "أهنئ الأرجنتين على الفوز والوصول للنهائي، علينا أن نرفع رؤوسنا وأن نقاتل على المركز الثالث".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد لمدة نصف ساعة، استحوذنا على الكرة، لكن من مرتدة استقبلنا هدفا بعد ركلة ركنية، أحيانا يكون الحظ في صالحك وأحيانا لا، لا نشكو وعلينا أن نمضي قدما".

وعن ركلة الجزاء قال: "اعتقد أن لاعبي فريقي اعترضوا لعدم احتساب ركلة ركنية، لأننا استقبلنا هدفا منها، لكننا لن نشكو، لا يوجد لدي ما ألوم عليه لاعبي فريقي، علينا أن نرفع رؤوسنا وننتظر ما سنواجه في المباراة المقبلة".

وتابع "حظينا ببعض الفرص، ومررنا الكرة في المساحات لكن هجومنا لم يكن مركزا، نفتقد لمهاجم قوي وكلاسيكي، من أجل أن يكسر التكتلات، لكننا لم نمتلكه".

وواصل "مشاركة فلاسيتش وأورسيتش في الشوط الأول من أجل مزيد من العمق في الجهة اليسرى ولنصنع فرصا رأسية، لكننا استقبلنا من نفس الجهة الهدف الثالث، وكان من الصعب العودة، هزيمة مستحقة".

وأتم "بروزوفيتش خرج بسبب مشكلة عضلية، لم أستطع منعه بل حافظت عليه من أجل المباراة المقبلة".































































































































































وانتهت التجربة الكرواتية وتلك المرة بعد 90 دقيقة عقب إقصاء اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، ولن يتكرر إنجاز 2018 بالوصول للنهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء الغد بين المغرب وفرنسا لمعرفة هوية منافسه في النهائي يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب كرواتيا مع الخاسر من المباراة ذاتها لتحديد المركز الثالث.