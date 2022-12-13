ميسي وينه؟ في النهائي

حسم منتخب الأرجنتين مقعده في نهائي كأس العالم 2022 بالفوز 3-0 على كرواتيا في أولى مباريات نصف المونديال والتي أقيمت على استاد لوسيل.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل من علامة الجزاء، وعزز خوليان ألفاريز النتيجة بهدفين.

"ميسي وينه؟ كسرنا عينه" هكذا هتفت جماهير السعودية بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من كأس العالم.

وبعد 21 يوما فقط، رفع أحد الجماهير الأرجنتينية قبل المباراة "وين ميسي؟"، والآن ميسي في نهائي كأس العالم 2022 رفقة كتيبة التانجو من أجل حلم النجمة الثالثة.

رغم وصول الأرجنتين لنصف النهائي، مازالت الجماهير السعودية تسأل.. "وين ميسي" 😅#في_المونديال pic.twitter.com/Gsdw3UtYJD — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

والآن يمتلك ميسي رفقة كتيبة التانجو فرصة أخرى للتتويج يوم الأحد المقبل بعدما خسر من قبل في نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه متساويا مع إيطاليا والثالث بشكل عام بعد ألمانيا والبرازيل.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين من قبل أي مباراة في نصف النهائي، 6 مباريات = 6 فوز.

2006: 3 مباريات 🏟 2010: 5 مباريات 🏟 2014: 7 مباريات 🏟 2018: 4 مباريات 🏟 2022: 6 مباريات 🏟 بمشاركته اليوم أمام كرواتيا.. يصل ميسي إلى مباراته رقم 25 في كأس العالم ليتساوى مع الألماني لوثر ماتيوس كأكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات في تاريخ المونديال 🇦🇷📊🔥 pic.twitter.com/GByRghShJq — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

وانتهت التجربة الكرواتية وتلك المرة بعد 90 دقيقة عقب إقصاء اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، ولن يتكرر إنجاز 2018 بالوصول للنهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء الغد بين المغرب وفرنسا لمعرفة هوية منافسه في النهائي يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب كرواتيا مع الخاسر من المباراة ذاتها لتحديد المركز الثالث.

التشكيل

عاد ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين للعب بأربعة مدافعين من جديد بتواجد الثنائي كريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي.

وترك ليساندرو مارتينيز مكانه لـ لياندرو باريدس ضمن أربعة لاعبين في خط وسط الأرجنتين.

ولعب نيكولاس تاليافيكو في مكان ماركوس أكونيا الذي يغيب بسبب الحصول على إنذارين.

واستمر تواجد أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء، مع عدم جاهزيته للعب 90 دقيقة حسب التقارير الصحفية.

ووصل ميسي للمباراة رقم 25 في كأس العالم معادلا رقم لوثار ماتيوس لاعب ألمانيا السابق كأكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة.

ولم يُجر داليتش أي تغيير عن الفريق الذي لعب امام البرازيل في ربع النهائي.

وأصبح لوكا مودريتش ثالث أكبر لاعب يشارك في نصف نهائي كأس العالم بعمر 37 عاما و95 يوما بعد السويدي جونار جرين والبرتغالي هيلياريو.

📋ثلاثي الوسط الناري بقيادة لوكا.. داليتش يتمسك بطريقته أمام الأرجنتين 🇭🇷#في_المونديال pic.twitter.com/D2OW6hSD24 — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

وصف المباراة

في البداية اعتمد منتخب الأرجنتين في الدقائق الأولى على الكرات الطولية في عمق دفاع كرواتيا.

في الدقيقة الرابعة مرر دي بول تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء كانت أقرب لـ دومينيك ليفاكوفيتش.

تكررت نفس الفرصة دون نجاح من لاعبي التانجو مع إحكام السيطرة على منتصف الملعب.

الظهور الهجومي الأول لكرواتيا جاء برأسية من لوفرين في الدقيقة 16 انتهت بعيدة عن مرمى إيميليانو مارتينيز.

مع مرور ربع ساعة على بداية اللقاء بدأ منتخب كرواتيا السيطرة على الكرة بالأخص في منتصف الملعب بقيادة ثلاثي الوسط.

بعمر 37 عاما و95 يوما 📅 أصبح لوكا مودريتش ثالث أكبر لاعب يشارك في نصف نهائي كأس العالم بعد السويدي جونار جرين والبرتغالي هيلياريو 🇭🇷🐐⭐#في_المونديال pic.twitter.com/YYgOW2WsV7 — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

بعد مرور 22 دقيقة بدأ لاعبي الأرجنتين مجاراة لاعبي كرواتيا.

الفرصة الأولى للأرجنتين جاءت بتسديدة من إنزو فيرنانديز أبعدها الحارس ثم الدفاع بعيدا عن مناطق الخطورة في الدقيقة 26.

مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء هدد إيفان بيريشيتش أن يسجل الأول لكرواتيا بتسديدة ساقطة بعد توغل من الجهة اليسرى ناحية منطقة الجزاء لكن كرته ارتطمت بالشباك العلوية لمارتينيز.

انتهى الصبر

في الدقيقة 32 انتهى صبر الأرجنتين، كرة طولية إلى خوليان ألفاريز الذي واجه دومينيك ليفاكوفيتش داخل منطقة الجزاء وسدد لكن الحارس تدخل عليه بقوة.

احتسب الإيطالي دانييلي أورساتو ركلة جزاء للتانجو وأشهر بطاقة صفراء في وجه ليفاكوفيتش ثم ماتيو كوفاسيتش للاعتراض.

انبرى ليونيل ميسي للركلة الجزاء وسددها بكل قوة في أعلى الزواية اليسرى للحارس مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

القمر يضيء بسبب انعكاس ضوء الشمس الساقط عليه🌚 وشمس الأرجنتين تضيء بأداء وأهداف ليونيل ميسي ☀️ ميسي يصبح الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 11 هدفا متخطيا جابريل باتيستوتا صاحب الـ10 أهداف 🇦🇷🔝#في_المونديال pic.twitter.com/gMmtncZJ2H — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

الهدف هو الـ11 لميسي مع الأرجنتين في كأس العالم ليحطم رقم جابريل باتيستوتا ويصبح الهداف التاريخي للتانجو في كأس العالم.

ووقع ميسي على هدفه الخامس في نسخة 2022 ليتساوى مع كيليان مبابي في صدارة هدافي البطولة.

وأصبح بعمر 35 عاما و172 يوما أكبر لاعب يسجل خمسة أهداف في كأس العالم.

وبات سادس لاعب يسجل في ثمن وربع ونصف النهائي من نفس النسخة في كأس العالم منذ 1986.

وفي الدقيقة 39 مرتدة سريعة من ألفاريز وانطلاقة سريعة صوب عمق منطقة الجزاء وارتطمت الكرة بالمدافعين ثم ألفاريز ووجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الحارس فسدد كرة سكنت الشباك معلنا ثاني أهداف اللقاء.

رائـعة ألفاريز من كل الزوايا 💥 pic.twitter.com/GzitQyFEUq — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

وكاد نيكولاس تاجليافيكو أن يهز شباك كرواتيا وينهي اللقاء إكلينيكا بالهدف الثالث برأسية بعد ركنية نفذها ليونيل ميسي لكن كرته وجدت يد ليفاكوفيتش في الدقيقة 42.

الجمهور الأرجنتيني يتغنى بـ ليونيل ميسي📣 فرحة الجمهور في المدرجات بهدف ميسي الأول في شباك كرواتيا 🔥🔊#في_المونديال pic.twitter.com/D08XMa44DT — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

الشوط الثاني

أشرك زلاتكو داليتش كل من ميسلاف أورشيتش ونيكولا فلاشيتش بدلا من بورنا سوسا وماريو باشاليتش لتكثيف القوة الهجومية لكرواتيا مع بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 51 خرج بروزوفيتش وشارك برونو بيتكوفيتش لإضافة مهاجم جديد في أرضية الملعب للكروات.

وأجرى ليونيل سكالوني تغييره الأول بمشاركة ليساندرو مارتينيز ولياندرو باريديس في الدقيقة 62 لمزيد من التعزيز الهجومية.

في الدقيقة 68 تحصل روميرو على بطاقة صفراء بعدل تدخل قوي على أورشيتش.

وبعد دقيقة واحدة توغل ليونيل ميسي من الجهة اليمنى صوب منطقة الجزاء متخطيا جفارديول ومرر عرضية أرضية أودعها ألفاريز بسهولة في الشباك.

وعادل ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بـ 8 تمريرات حاسمة كأكثر من صنع أهدافا في تاريخ المونديال.

𝗨𝗡𝗦𝗧𝗢𝗣𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘 ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يسجل ويصنع في 4 مباريات مختلفة بكأس العالم منذ عام 1966 2006 أمام صربيا 2022 أمام المكسيك 2022 أمام هولندا 2022 أمام كرواتيا 🆕#في_المونديال pic.twitter.com/d2t1ScaX9e — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

أوتاميندي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 71 بعد تدخل قوي على برونو بيتكوفيتش، تبعها تغييرا كرواتيا بمشاركة ماركو ليفايا بدلا من أندري كراماريتش.

سدد بيريشيتش كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها إيميليانو مارتينيز بثبات في الدقيقة 73.

ورد التانجو بمشاركة أولى لكل من إيزيكويل بالاسيوس وباولو ديبالا بدلا من ألفاريز ودي بول في الدقيقة 74.

تعديل: أصبح 7 أهداف مع المنتخب، و4 أهداف في كأس العالم 2022 😅😅#في_المونديال https://t.co/svoEJ8xV50 — FilGoal (@FilGoal) December 13, 2022

هدأت المباراة قليلا دون خطورة محققة بين الفريقين على المرميين.

في الدقيقة 81 خرج لوكا مودريتش وتلقى تحية كبيرة من الحضور الجماهيري في الملعب وعوضه لوفرو ماير.

وسدد ماك أليستر كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لكرواتيا في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 86 شارك خوان فويث وأنخيل كوريا بدلا من ماك أليستر ومولينا.

وبعد دقيقتين سدد ماير كرة قوية تصدى لها مارتينيز بثبات.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سدد ديان لوفرين كرة قوية مرت أعلى العارضة وأطلق معها أورساتو صافرة نهاية اللقاء، معلنا تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022.