رئيس المريخ: نجهز ملعبين لضمان لعب دور المجموعات في السودان

زار أيمن مبارك أبو جيبين رئيس نادي المريخ ملعب المدينة الرياضية في السودان استعدادا لتجهيزه لإقامة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عليه.

ورافق أبو جبين في زيارته كل من أسامة عطا المنان رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وأسامة عبد الجليل نائب رئيس الشؤون الرياضية في النادي.

وجاءت الزيارة للوقوف على إمكانية تجهيز الملعب لاستضافة مباريات الفريق بدور المجموعات.

وتلقى أبو جيبين شرحاً وافياً عن مرافق الإستاد والمطلوبات المتبقية فيه وتتعلق في مجملها بأرضية الملعب، ومطلوبات أخرى بسيطة ووقف على جاهزية غرف اللاعبين والحكام والقاعات وبقية مرافق الإستاد

وأعلن أبوجيبين أن نادي المريخ سيتكفل بها لضمان استضافة مباريات الفريق الإفريقية داخل السودان، وسيتم عقد اجتماع آخر ظهر غدٍ الأربعاء بحضور ممثلي الشركة المكلفة بتجهيز النجيل وممثلي الشركة المكلفة بتجهيز بقية المطلوبات الأخرى للاستاد لوضع رؤية كاملة لاستكمال العمل وفق جدول زمني محدد.

وقال أبو جيبين إن النادي يسعى لتجهيز أحد ملعبي رد كاسل أو المدينة الرياضية معا لضمان اللعب داخل السودان.

وأوقعت القرعة المريخ السوداني في المجموعة الرابعة بجانب الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وسيلعب الزمالك مع المريخ خارج ملعبه في الجولة الثانية وغي حال تجهيز الملعب سيعني إن المباراة ستكون في السودان.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كاد قد رفض خوض الفريق لمبارياته في السودان بالموسم الماضي لتقام جميع مبارياته في القاهرة.