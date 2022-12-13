مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد

خاض الأهلي مرانه الصباحي في ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري المصري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران استمرت لنصف ساعة.

واكتفى المشاركون في مباراة الاتحاد السكندري أمس بتدريبات بدنية في الملعب قبل أن يستكملوا المران في الجيم.

فيما أدى بقية اللاعبين الذين لم يظهروا أمام الاتحاد تدريبات بدنية وفنية متنوعة، واختتموا المران بتقسيمة صغيرة.

ويلعب الأهلي أمام فيوتشر في الجولة السابعة للدوري المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

ليكون بذلك حقق الانتصار في أول 6 جولات من المسابقة، وهو الأمر الذي يتحقق للمرة السابعة في تاريخ الأحمر في الدوري.

الأهلي هذا الموسم فاز على كل من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

وسجل الأهلي 15 هدفا وتلقى هدفين.