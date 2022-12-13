مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 13:24

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي

خاض الأهلي مرانه الصباحي في ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري المصري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران استمرت لنصف ساعة.

واكتفى المشاركون في مباراة الاتحاد السكندري أمس بتدريبات بدنية في الملعب قبل أن يستكملوا المران في الجيم.

أخبار متعلقة:
عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي صعبة.. نحن كتاب مفتوح ولا وجود للتفاؤل والتشاؤم قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري مدرب القطن لـ في الجول: منافسة الأهلي وصندوانز صعبة.. لكن لا أفضلية لأحد

فيما أدى بقية اللاعبين الذين لم يظهروا أمام الاتحاد تدريبات بدنية وفنية متنوعة، واختتموا المران بتقسيمة صغيرة.

ويلعب الأهلي أمام فيوتشر في الجولة السابعة للدوري المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

ليكون بذلك حقق الانتصار في أول 6 جولات من المسابقة، وهو الأمر الذي يتحقق للمرة السابعة في تاريخ الأحمر في الدوري.

الأهلي هذا الموسم فاز على كل من الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

وسجل الأهلي 15 هدفا وتلقى هدفين.

دوري أبطال إفريقيا الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي صعبة.. نحن كتاب مفتوح ولا وجود للتفاؤل والتشاؤم جاريدو: بذلت كل جهدي مع الإسماعيلي.. وأتمنى مواصلة التدريب في مصر منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: تاو مصاب في العضلة الخلفية.. وهذا الموقف الحالي دقيقة | الكرة المصرية
ريكاردو لـ في الجول: أريد لعب مباريات المريخ في الخرطوم.. والزمالك من عمالقة القارة 29 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر لاعب المغرب: الركراكي أفضل مدرب في كأس العالم ساعة | قطر 2022
براءة نيمار ورئيسي برشلونة السابقين من تهمة الفساد والاحتيال ساعة | الكرة الأوروبية
تعيين لجنة خماسية لرسم مستقبل ألمانيا الكروي ساعة | الكرة الأوروبية
الحياة تطيب بسجدة الأم.. رسالة لاعبي المغرب للباحثين عن السعادة ساعة | تقرير في الجول
بني عبيد يعلن عبر في الجول تولي أحمد عيد عبد الملك تدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي – تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا