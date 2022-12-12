السادس على التوالي.. قطار الأهلي يعبر محطة الاتحاد السكندري بثلاثية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 20:55

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي والاتحاد السكندري

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للدوري المصري والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وحقق الأهلي الفوز السادس على التوالي في الدوري ليواصل تصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 9 في المركز السادس.

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وتعد الهزيمة هي الثالثة على التوالي للاتحاد السكندري في الدوري.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

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وصف المباراة

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بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي في محاولة للتسجيل مبكرا وسدد برونو سافيو كرة من على حدود منطقة الجزاء بالقدم اليسرى مرت جوار القائم في الدقيقة 9.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق بيرسي تاو.

وجاء الهدف بعدما قطع تاو الكرة من الدفاع ومررها إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ الحارس وسدد نحو الشباك لكن الدفاع أبعدها لترتد إلى تاو ويضع الكرة في الشباك.

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وعقب الهدف ضغط الاتحاد السكندري في محاولة لتسجيل التعادل وأرسل صبري رحيل عرضية خطيرة أبعدها علي معلول إلى ركنية.

وحصل الأهلي على ركلة حرة من ناحية اليسار تقدم علي معلول لتنفيذها في الدقيقة 32.

ونفذ معلول المخالفة على رأس ياسر إبراهيم ليضع مدافع الأهلي الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للأحمر.

وتوقف اللعب لمراجعة الهدف ومعرفة هل هناك مخالفة أم لا، قبل أن يشير الحكم إلى صحته واستكمال اللعب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انطلق خالد الغندور داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد كرة بعيدة عن المرمى.

وعادل الحكم محمود البنا لمراجعة الحالة في الفيديو ليقرر احتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد تدخل من ياسر إبراهيم على الغندور.

وتقدم محمود علاء لتسديد ركلة الجزاء لكنه أهدرها بعدما تصدى لها محمد الشناوي.

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لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

الشوط الثاني

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ محمد مجدي "أفشة" بدلا من برونو سافيو بين الشوطين.

ومع بداية الشوط الثاني استغل أحمد عادل خطأ ياسر إبراهيم في تمرير الكرة لينفرد بمرمى الشناوي ويحصل على ركلة جزاء بعد إعاقته من قبل حارس الأهلي.

وهذه المرة تقدم أحمد عادل لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 46، لكنه سددها خارج المرمى مهدرا الركلة الثانية للاتحاد في المباراة.

وأجرى زوران مدرب الاتحاد التبديل الأول بنزول إبراهيم حسن بدلا من أحمد عادل لتنشيط الهجوم.

ورد الأهلي بـ3 تبديلات دفعة واحدة بنزول محمود متولي العائد من الإصابة، وحمدي فتحي وشادي حسين بدلا من ياسر إبراهيم وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

ومجددا أنقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة بعد رأسية من أمام المرمى للمهاجم مابولولو وأبعدها إلى ركنية.

وكاد البديل شادي حسين أن يسجل للأهلي بعد عرضية من بيرسي تاو لكنه لم يستطع الوصول لها.

وشارك حسين الشحات في آخر تبديلات الأهلي بدلا من كريم فؤاد.

وأهدر بيرسي تاو انفرادا في الوقت الأخير من المباراة بعدما حاول مراوغة الحارس لكنه فشل في ذلك.

وانفرد أفشة بالمرمى بعد تمريرة حسين الشحات ليراوغ الحارس ويمرر كرة إلى أكرم توفيق الذي وضعها في الشباك مسجلا الهدف الثالث للأحمر في الدقيقة 90.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية.

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري بيرسي تاو
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