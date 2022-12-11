ظل يصرخ بشدة.. إصابة قوية لمهاجم تشيلسي أمام أستون فيلا

تعرض أرماندو برويا مهاجم تشيلسي الإنجليزي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا.

أرماندو برويا النادي : تشيلسي تشيلسي

ويخوض تشيلسي معسكر الإعداد الخاص به في الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لاستكمال الموسم في إنجلترا عقب نهاية كأس العالم.

وأثناء الضغط على حارس المرمى سقط برويا على الأرض وظل يصرخ بشدة.

ليغادر الملعب في الدقيقة 20 ويشارك بدلا منه المهاجم الشاب ديون رانكيني.

وكان برويا قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي مع ساوثامبتون.

ويلعب تشيلسي يوم 27 ديسمبر الجاري ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.