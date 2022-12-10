بصناعة هدف جيرو.. جريزمان يحطم رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا

حطم أنتوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا رقما قياسيا مع منتخب بلاده في مشاركته بكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب فرنسا مع إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

تقدم منتخب فرنسا برأسية من أوليفييه جيرو مستغلا عرضية رائعة من جريزمان.

وبالهدف الذي صنعه أصبح جريزمان هو أكثر لاعب صنع أهدافا في تاريخ منتخب فرنسا بـ 28 صناعة.

وتخطى جريزمان رقم تيري هينري صاحب الـ 27 صناعة وزين الدين زيدان صاحب الـ 26 صناعة من قبله.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16.

وفي حال فوز منتخب فرنسا فإنه سيتأهل لنصف النهائي لمواجهة المغرب.