بصناعة هدف جيرو.. جريزمان يحطم رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 22:52
كتب : FilGoal
حطم أنتوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا رقما قياسيا مع منتخب بلاده في مشاركته بكأس العالم 2022.
أنطوان جريزمان
النادي : أتليتكو مدريد
ويلعب منتخب فرنسا مع إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
تقدم منتخب فرنسا برأسية من أوليفييه جيرو مستغلا عرضية رائعة من جريزمان.
وبالهدف الذي صنعه أصبح جريزمان هو أكثر لاعب صنع أهدافا في تاريخ منتخب فرنسا بـ 28 صناعة.
وتخطى جريزمان رقم تيري هينري صاحب الـ 27 صناعة وزين الدين زيدان صاحب الـ 26 صناعة من قبله.
وكان منتخب فرنسا قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16.
وفي حال فوز منتخب فرنسا فإنه سيتأهل لنصف النهائي لمواجهة المغرب.
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