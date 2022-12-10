كومان يبدأ مهمته مع هولندا في يناير خلفا لـ فان جال

سيبدأ رونالد كومان تدريب منتخب هولندا في يناير المقبل خلفا للويس فان جال بعد الخسارة من الأرجنتين والخروج من كأس العالم.

وتخطى التانجو عقب الطواحين البرتقالية بالفوز بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وبحسب تقارير هولندية، فإن رونالد كومان سيتولى تدريب هولندا بداية من شهر يناير المقبل..

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن تعيين رونالد كومان مدربا لمنتخب هولندا بداية من عام 2023 وحتى 2026. (طالع التفاصيل)

وقال فان جال عقب الخسارة من الأرجنتين: " لن أستمر كمدرب للمنتخب الهولندي، كانت مباراتي الأخيرة في فترتي الثالثة. فخور جدا بما قدمنا، لقد استدعيت الكثير من اللاعبين الشباب، وسمحت لهم باكتساب الخبرة. وعندما أنظر إلى المجموعة، أرى شيئا إيجابيا للغاية. لا أشعر بالهزيمة".

وأضاف: "سأغادر وأترك مجموعة ممتازة، وفريق متماسك للغاية. لعبنا مباريات كبيرة ضد أقوى المنتخبات حول العالم وحققنا نتائج إيجابية للغاية".

كومان سيقود هولندا للولاية الثانية بعدما درب منتخب بلاده في الفترة من فبراير 2018 حتى أغسطس 2020.

وقاد صاحب الـ 59 هولندا في 20 مباراة فاز 11 وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات مع الطواحين.

وترك كومان تدريب هولندا من أجل خوض تجربة جديدة مع برشلونة الذي استمر معه حتى أكتوبر 2021.