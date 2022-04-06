كومان يعود لتدريب منتخب هولندا بعد كأس العالم

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

رونالد كومان - منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين رونالد كومان مدربا لمنتخب هولندا بداية من عام 2023 وحتى 2026.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن كومان سيقود منتخب هولندا بعد نهاية كأس العالم 2022 استعدادا ليورو 2024 وكأس العالم 2026.

وسيشارك منتخب هولندا في كأس العالم قطر 2022، تحت قيادة لويس فان جال الذي أصيب بمرض السرطان.

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وقال كومان في تصرحات عبر موقع الاتحاد الهولندي: "إنني أتطلع إلى التعاون الجديد، منذ عام ونصف بالتأكيد لم أترك منتخب هولندا بكل تأكيد بسبب عدم الرضا كانت إقامتي جيدة والنتائج كانت جيدة".

وتابع "تواصلي مع اللاعبين كان رائع وسنواصل ذلك الطريق قريبا وهذا مؤكد بالنسبة لي".

وكتب كومان عبر حسابه على تويتر: "فخور بأن أشارككم بأنني سأقود المنتخب الوطني لهولندا مرة أخرى بعد كأس العالم، أتطلع بشدة إلى ذلك التحدي الجديد لتحقيق نجاحات جديدة معا".

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وستعد هذه المرة الثانية لـ كومان الذي يتولى فيها تدريب هولندا، بعدما قاد الطواحين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

ورحل كومان البالغ من العمر 59 عاما عن تدريب برشلونة قد عدة أشهر، وتولى بدلا منه تشافي هيرنانديز.

وأعلن لويس فان جال المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا إصابته بمرض السرطان.

وجاء إعلان المدرب عبر التلفزيون الهولندي بعدما أظهر التشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

ويتولى لويس فان جال الآن تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته.

وعاد ابن الـ70 عاما من اعتزاله ليتولى مهمة تدريب هولندا منذ أغسطس 2021.

وأشرف فان جال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.

منتخب هولندا رونالد كومان
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