على كتف ميسي

"أعتقد أن ذلك جيد لنا. نحن نلعب بهذه الطريقة منذ عام. في رأيي لا يمكنك فقط التحول إلى 5-3-2. لديهم الآن مهاجم أقل، وبالتالي كل شيء يقع على كتف ليونيل ميسي".

- لويس فان خال مدرب هولندا عند معرفته بتشكيل الأرجنتين قبل المباراة

صدق الهولندي في شيء واحد: كل شيء يقع على كتف ليونيل.. صنع الأول وتقول الأسطورة أنه لم يرَ ناهويل مولينا أصلا، وسجل الثاني من ركلة جزاء ليصبح الهداف التاريخي لبلاد الفضة في كأس العالم بالتساوي مع جابرييل باتيستوتا.

الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما في قمة التاسع من ديسمبر على استاد لوسيل.

إعادة موقعتي ربع نهائي 1998 ونصف نهائي 2014 أتت بنتيجة مغايرة، ففي الأولى فاز الهولنديون 2-1، وفي الثانية فاز الألبيسيليستي بركلات الترجيح.

1930.. الوصيف

1978.. البطل

1986.. البطل

1990.. الوصيف

2014.. الوصيف

للمرة السادسة يحجز منتخب الأرجنتين مقعده بين الأربعة الأوائل، فأين ستنتهي الأمور هذه المرة؟

ديباي يقود هجوم هولندا بجانب بيرخفاين وجاكبو لمواجهة الأرجنتين 🇳🇱#في_المونديال pic.twitter.com/pdrdlBkpgz — FilGoal (@FilGoal) December 9, 2022

المناوشات الأولى

سدد رودريجو دي بول في الدقيقة الخامسة من خارج المنطقة ولكن الكرة اصطدمت بزميله.

وفي الدقيقة 24 حاول ستيفن بيرخفاين بتسديدة من موقع خطير، ولكن مرت سيئة بجوار القائم.

عاود دي بول المحاولة على قوس المنطقة في الدقيقة 33، ولكن أتت الكرة ضعيفة للغاية بين يدي الحارس أندريس نوبيرت.

كيف رآه؟

لا أحد يملك الإجابة القاطعة، كل ما نعرفه أن ليونيل ميسي فعل ما يجيد فعله، وأرسل الكرة إلى ناهويل مولينا المخترق لينفرد بمرمى نوبيرت ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 35.

حاول ليونيل بعدها الاستدارة والتسديد في الدقيقة 40، ولكن الكرة خرجت سهلة بين يدي نوبيرت.

وفي الدقيقة 43 تلقى ماركوس أكونيا ظهير الأرجنتين إنذارا يعني غيابه عن المباراة القادمة بداعي الإيقاف.

كان ذلك ضمن عدة إنذارات، إذ ناله جورين تيمبر من هولندا، وتلاهما كريستيان روميرو من ملعب الأرجنتين في الدقيقة 45، وفاوت فيجورست على مقاعد بدلاء هولندا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وتذكروا هذا الاسم لأننا سنحتاجه لاحقا..

استجابة فورية

مع انطلاق الشوط الثاني تحرك لويس فان خال ودفع بالثنائي ستيفن برجيس وتيون كوبمينرز بدلا من ستيفن بيرخفاين ومارتن دي رون.

وفي الدقيقة 63 سدد ليونيل ميسي ركلة حرة ولكنها مرت فوق العارضة.

خطوة فان خال التالية كانت الهجوم على حساب الدفاع، فأتى لوك دي يونج فارع الطول بدلا من دالي بليند في الدقيقة 64.

على الناحية الأخرى حل لياندرو باريديس بدلا من رودريجو دي بول في الدقيقة 79.

باتيستوتا..

تحصل ماركوس أكونيا على ركلة جزاء بعد عرقلته من جانب دينزيل دومفريس في الدقيقة 71.

على التنفيذ كان ليونيل ميسي، الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 73 على يسار نوبيرت، ليسجل هدفه العاشر في كأس العالم.

بذلك بات ليو الهداف التاريخي للألبيسيليستي في المونديال مناصفة مع جابرييل باتيستوتا.

وواصل ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تحركاته بإشراك جيرمان بيتزيلا ونيكولاس تاليافيكو بدلا من كريستيان روميرو وماركوس أكونيا في الدقيقة 78.

قبل بداية لقاء الأرجنتين #ARG تسرّبت بعض الصور لخطة فان خال البديلة للمباراة بتواجد لوك دي يونغ وفوت فيغورست كرأسي حربة وتواجد جاكبو كجناح أيسر pic.twitter.com/9cL3EYKKm6 — نَص تكتيكي (@tactext) December 9, 2022

..وفيجورست

على الناحية الأخرى حل فاوت فيجورست، مهاجم آخر فارع الطول، على حساب ممفيس ديباي في الدقيقة 79.

فيما أتى لاوتارو مارتينيز بدلا من جوليان ألفاريز في صفوف الأرجنتين بالدقيقة 82.

وبسرعة، تمكن فيجورست من تقليص الفارق في الدقيقة 83 برأسية أخفق إيميليانو مارتينيز في التعامل معها، بعد عرضية من ستيفن بيرجيس، لينجح سلاح فان خال في إشعال الدقائق المتبقية.

واندلع شجار قوي في الملعب حين سدد باريديس الكرة صوب مقاعد بدلاء هولندا، ليدفعه فان دايك أرضا، وتتوزع البطاقات الصفراء على بيرجيس وباريديس، ثم سكالوني مدرب الأرجنتين.

واحتسب الحكم الإسباني ماتيو لاهوز 10 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع، وفي الدقيقة 11 من هذا الوقت، ومن ركلة حرة غير متوقعة إطلاقا، خدع تيون كوبيمينرز الجميع وأرسلها أرضية زاحفة صوب فيجورست ليتفوق على مراقبه ويسجل الهدف القاتل.

قبل الهدف نال ميسي إنذارا، وبعده نال أوتامندي إنذارا، ثم اتجه الطرفان للوقت الإضافي.

لحظات من نار

وفي الدقيقة 106 أجرى سكالوني تبديله الخامس بنزول جونزالو مونتيل بدلا من ناهويل مولينا، وتلقى البديل إنذارا في الدقيقة 109 حسم غيابه عن المباراة المقبلة.

وحل أنخيل دي ماريا بدلا من ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 112، فيما أتى نوا لانج بدلا من كودي جاكبو في الدقيقة 113.

وتلقى لاوتارو تمريرة خطيرة وسدد في الدقيقة 114 ولكن الكرة اصطدمت بفان دايك قبل أن تسكن الشباك,

فيما حاول إنزو فيرنانديز يسدد ولكن الكرة تصطدم وتعلو العارضة في الدقيقة 115.

وكاد إنزو أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 120، ولكن الكرة أتت في القائم، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تصدى إيميليانو مارتينيز لركلة هولندا الأولى من فيرجيل فان دايك، وسجل ليونيل ميسي الأولى للأرجنتين.

مرة أخرى تصدى إيميليانو لكرة ستيفن بيرجيس، فيما سجل لياندرو باريديس.

عاد الهولنديون للتسجيل بواسطة تيون كوبيمينيرز، وأكمل الأرجنتينيون التسجيل بواسطة جونزالو مونتيل.

وبينما لم يخفق فاوت فيجورست رجل المباراة من الجانب الهولندي، أهدر إنزو فيرنانديز كرته بجوار القائم.

ترتفع دقات القلوب مع تسجيل لوك دي يونج لخامسة هولندا، وبات الحسم بين قدمي لاوتارو مارتينيز الذي لم يخيب الرجاء، وسجل ليأخذ بلاده إلى المربع الذهبي.

بذلك يتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة كرواتيا التي اجتازت البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.