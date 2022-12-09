بعد توديع كأس العالم 2022.. نهاية مشوار تيتي مع البرازيل

انتهى مشوار تيتي مع منتخب البرازيل بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم 2022 بالخسارة بركلات الترجيح من كرواتيا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف تيتي في فبراير الماضي أنه سيرحل بنهاية مشوار السامبا في كأس العالم. (طالع تفاصيل)

وقال تيتي يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرازيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نهاية مؤلمة، لكنني أشعر بسلام مع نفسي، نهاية مرحلة".

وسبق أن صرّح تيتي لقناة "Sportv" البرازيلية في فبراير الماضي: "أستمر مع المنتخب حتى نهاية كأس العالم".

ولم يعلن الاتحاد البرازيلي بعد موقف تيتي النهائي عقب توديع المونديال.

وتشير التقارير البرازيلية في الآونة الأخيرة بدء الاتحاد في البحث عن خليفة لـ تيتي.

تيتي (61 عاما) قاد البرازيل بدءا من 2016 وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019، خسر نهائي نسخة 2021.

وودع كأس العالم في 2018 و2022 من ربع النهائي أمام بلجيكا وكرواتيا على الترتيب.

وقاد تيتي السامبا في 81 مباراة حقق الفوز في 61 بنسبة تصل لـ 81.5%.

بينما تعادل في 15 وخسر 6، سجل لاعبيه 174 هدفا واستقبل 30 فقط.