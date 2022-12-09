ليفاكوفيتش لديكم

فجر المنتخب الكرواتي مفاجأة كبرى بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم بالفوز على البرازيل بضربات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية.

وفاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

مباراة شهدت تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بتصديه لـ11 تسديدة خلال المباراة ثم الركلة الأولى من رودريجو.

سجل نيمار هدف البرازيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وتعادل برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 116.

المنتخبان لعبنا أربع مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب البرازيل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد دون أي فوز للكروات.

وبذلك، يغيب منتخب البرازيل عن المراكز الثلاثة الأولى لـ ٥ نسخ متتالية لأول مرة في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930.

ويلعب منتخب كرواتيا مع الفائز من الأرجنتين وهولندا في الدور نصف النهائي.

التشكيل

دخل تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل المواجهة بنفس اللاعبين الذين خاضوا مواجهة كوريا الجنوبية في ثمن النهائي.

على الجانب الآخر، أجرى داليتش تبديلين على التشكيل بعودة بورنا سوسا وماريو باساليتش بدلا من بورنا باريسيتش وبرونو بيتكوفيتش اللذين شاركا ضد اليابان.

الرقصة الأخيرة #في_المونديال؟🤔 لوكا مودريتش، وإيفان بيريسيتش يقودان تشكيل المنتخب الكرواتي أمام البرازيل 🇭🇷🏆 pic.twitter.com/ipW0SJ6AP9 — FilGoal (@FilGoal) December 9, 2022

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت في الدقيقة الخامسة عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

منتخب كرواتيا اعتمد على خلق ثنائية من باليسيتش ويورانوفيتش على الجانب الأيمن أمام دانيلو مع عدم عودة فينيسيوس للمساندة بشكل أكبر في الجانب الدفاعي.

وبالفعل، لعبيورانوفيتش كرة عرضية قوية مرت من أمام كراماريتش وبيريسيتش في الدقيقة 13 لتضيع فرصة خطيرة.

منتخب البرازيل تحول بعد ذلك بإقحام دانيلو كلاعب وسط، وبالتالي يعود يورانوفيتش لمساندة ثلاثي وسط كرواتيا.

وكان هذا نتيجته عدم وجود مساحات كبيرة لنيمار وفي المقابل مساحة أكبر لفينيسيوس جونيور على الأطراف أمام يورانوفيتش.

وفي الدقيقة 21، سدد نيمار من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ليفاكوفيتش.

عاد بعدها بدقيقتين كاسيميرو ليسدد من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع وخرجت لركنية.

رد منتخب كرواتيا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء جاءت فوق العارضة في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها نيمار بقوة ولكن نجح ليفاكوفيتش في التصدي لها لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

منتخب البرازيل بدأ الشوط الثاني بقوة ليلعب باكيتا كرة عرضية في الدقيقة الأولى يحولها جفارديول بالخطأ تجاه مرمى فريقه ولكن الحارس ليفاكوفيتش تألق في إبعادها.

دقيقة واحدة بعد ذلك ومرر فينيسيوس إلى ريتشارلسون الذي سدد من داخل منطقة الجزاء وأبعدها جفارديول ويخطأ لوفرين في تشتيتها بعد ذلك لتصل إلى فينيسيوس الذي سدد من على حدود الست ياردات وتألق أمامها ليفاكوفيتش.

ليفاكوفيتش عاد للتألق مجددا في الدقيقة 55، وهذه المرة من أمام نيمار بعد تمريرة من ريتشارلسون وتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

تدخل بعدها تيتي ليدخل أنتوني في مكان رافينيا مع الدقيقة 56.

ثماني دقائق بعد ذلك ودخل رودريجو جوس في مكان فينيسيوس جونيور.

الحارس الكرواتي واصل حماية عرينه وهذه المرة من أمام لوكاس باكيتا بعد خطأ في تشتيت الكرة من دفاع كرواتيا مع الدقيقة 65 وتيديدة من على حدود منطقة الست ياردات تألق ليفاكوفيتش أمامها.

وفي الدقيقة 72، أجرى زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا تغييرين بخروج أندري كراماريتش وماريو باشاليتش ودخول نيكولا فلازيتش وبرونو بيتكوفيتش.

ليفاكوفيتش عاد للتصدي مجددا في الدقيقة 76 من أمام نيمار بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ثلاث دقائق بعد ذلك وسدد باكيتا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ليفاكوفيتش بثبات.

وأجرى بعدها تيتي تغييرا جديدا في الدقيقة 84 بدخول بيدرو في مكان ريتشارلسون.

هجوم البرازيل تواصل ليتلقى ميليتاو تمريرة من أنتوني على حدود منطقة الجزاء يسددها بقوة في الدقيقة 85 ولكنها جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سدد أنتوني من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت سهلة إلى يد ليفاكوفيتش ليعلن الحكم نهاية الوقت الأصلي واللجوء للوقتين الإضافيين.

الوقت الإضافي من جديد

دخل منتخب كرواتيا الوقت الإضافي في 8 من آخر 9 مباريات إقصائية بالبطولات المجمعة الكبرى، منذ يورو 2008 وحتى كأس العالم 2022

-يورو 2008

خسارة أمام تركيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

-يورو 2016

خسارة أمام البرتغال 1-0 في دور الـ 16.

-كأس العالم 2018

فوز على الدنمارك بركلات الترجيح في دور الـ 16.

فوز على روسيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

فوز على إنجلترا 2-1 في نصف النهائي.

يورو 2020

-خسارة أمام إسبانيا 5-3 في دور الـ 16

-كأس العالم 2022

فوز على اليابان بركلات الترجيح

وقت إضافي أمام البرازيل في ربع النهائي

الاستثناء الوحيد خسارة نهائي كأس العالم 2018 في الوقت الأصلي 4-2.

أحداث الوقت الإضافي

واصل منتخب البرازيل سيطرته لكن دون خطورة لتأتي أول الفرص الخطيرة للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 103 بعد مراوغة رائعة من بيتكوفيتش وتمريرة إلى بروزوفيتش الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع انطلق نيمار ليلعب ثنائية مع باكيتا ليراوغ بعدها ليفاكوفيتش ويسدد في الشباك.

الحارس الكرواتي تصدى لعشر كرات قبل ذلك ليكون أول حارس يتصدى لهذا العدد في مباراة واحدة خلال هذه النسخة وأكثر حارس كرواتي في التاريخ يتصدى لعدد من الكرات في مباراة واحدة.

الهدف هو الـ77 لنيمار مع منتخب البرازيل ليعادل رقم بيليه الهداف التاريخي للسليساو.

وأصبح نيمار ثاني لاعب برازيلي يسجل هدفين على الأقل في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم بعد رونالدو.

وفي بداية الوقت الإضافي الثاني دفع داليتش بلوفرو ماير في مكان كوفاسيتش.

ورد عليه تيتي بدخول أليكس ساندرو وفريد في مكان ميلياتو وباكيتا.

حاول داليتش إنقاذ ما يمكن إنقاده فدخل أنتي بودمير ثم ميسلاف أورسيتش في مكان بورنا سوسا ومارسيلو بروزوفيتش.

أورسيتش جاء بالإنقاذ لمدربه بعرضية في الدقيقة 116 سددها البديل الآخر بيتكوفيتش لتصطدم بماركينيوس وتغالط أليسون إلى الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تألق ليفاكوفيتش مجددا لينقذ تسديدة من كاسيميرو لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

نيكولا فلاسيتش يسجل الركلة الأولى لمنتخب كرواتيا.

ليفاكوفيتش يتصدى للضربة الأولى من رودريجو.

ماير يسجل الركلة الثانية لكرواتيا.

كاسيميرو يسجل الركلة الثانية للبرازيل.

لوكا مودريتش يسجل الركلة الثالثة لكرواتيا.

بيدرو يسجل الضربة الثالثة للبرازيل.

أورسيتش يسجل الركلة الرابعة لكرواتيا.

ماركينيوس يسدد في القائم وكرواتيا إلى نصف النهائي بنتيجة 4-2.

أرقام ركلات الترجيح

منتخب البرازيل خاض ركلات الترجيح في كأس العالم 5 مرات، بواقع 3 انتصارات وهزيمتين

خسارة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 1986

فوز على إيطاليا في نهائي كأس العالم 1994

فوز على هولندا في نصف نهائي كأس العالم 1998

فوز على تشيلي في ثمن نهائي كأس العالم 2014

خسارة أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022

منتخب كرواتيا خاض ركلات الترجيح في كأس العالم 4 مرات وفاز بهم جميعا

الدنمارك في ثمن نهائي كأس العالم 2018

روسيا في ربع نهائي كأس العالم 2018

اليابان في ثمن نهائي كأس العالم 2022

البرازيل في ربع نهائي كأس العالم 2022