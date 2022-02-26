تيتي يعلن موعد رحيله عن منتخب البرازيل

صراع بين روشيل وشابيكوينسي.. النادي يصفه بـ "اكتسب شهرة عالمية" من الحادث واللاعب يرد ببيان

انفجار قنبلة داخل حافلة باهيا قبل فوزه في كأس شمال شرق البرازيل

لاعب أرجنتيني: نحتمي في مخبأ النادي والأوكرانيون لم يفكروا بالحرب.. هذا كابوس