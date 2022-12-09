النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 12:30
كتب : FilGoal
شدد محمد النني لاعب أرسنال أن الفريق لا يتخذ المعسكر الذي يقيمه في الإمارات من أجل العطلة بل من أجل التحضير إلى الفترة المقبلة.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويتواجد لاعبو أرسنال غير المشاركين في كأس العالم في معسكر بدبي من أجل خوض وديات.
فاز أرسنال على أوليمبيك ليون في لمباراة الودية التي جمعتهما في كأس سوبر دبي بالإمارات.
وقال النني في تصريحات لموقع نادي أرسنال: "أعتقد أننا عملنا بجد في التدريبات، ولهذا السبب ظهرنا بشكل جيد في المباراة".
وشارك النني أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال بثلاثية دون رد أمام ليون.
وأضاف "نحن لسنا هنا من أجل قضاء عطلة، الجميع لديه انضباط والجميع يعمل بجد".
وتابع "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد رغم أنها مباراة ودية. نتطلع إلى مبارياتنا في الدوري الإنجليزي، لذلك علينا التركيز هنا أولاً لجعل كل شيء على ما يرام، لبناء ما نعمل عليه بالفعل كل يوم. نحن نختبر أنفسنا في هذه الوديات وهذه نتيجة جيدة بالنسبة لنا".
وعن اللاعبين الشباب، أوضح "إنه أمر جيد، أنهم يعملون بجد في التدريب ويستمعون إلينا ويتعلمون من ميكيل أرتيتا (المدير الفني) وأعتقد أنهم قدموا أداءً جيدًا في المباراة".
وافتتح جابرييل ماجاليس أهداف المباراة من رأسية قوية بعد عرضية مارتن أوديجارد من جهة اليمين.
وأضاف إيدي نيكيتاه الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة متقنة وصلت إلى فابيو فييرا الذي أرسنال تمريرة عرضية أنهاها نيكيتاه في الشباك.
وسجل فييرا هدف أرسنال الثالث والأخير بعد صاروخية سكنت الشباك في الزاوية الصعبة على حارس المرمى.
وأقيمت ركلات ترجيح بعد نهاية المباراة بثلاثية دون مقابل، وفاز أرسنال بها بنتيجة 4-0.
ليحصد أرسنال أربع نقاط، ثلاث بعد الفوز بثلاثية ونقطة من ركلات الترجيح بحسب نظام البطولة.
ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بعد مرور 14 جولات بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.