تقرير: بمشاركة ثلاثية.. أمريكا تطلب استضافة كوبا أمريكا 2024
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 15:02
كتب : FilGoal
ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في استضافة نهائيات كوبا أمريكا 2024 بمشاركة منتخبات أمريكا وكندا والمكسيك من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.
وأعلنت الإكوادور انسحابها من تنظيم كوبا أمريكا 2024 ولم يتحدد بعد الدولة التي تستضيف نهائيات البطولة الكبرى لأمريكا الجنوبية. (طالع التفاصيل)
وبحسب شبكة "فوكس سبورتس" المكسيكية فإن أمريكا تريد استضافة البطولة مع ضرورة مشاركة كندا والمكسيك.
وكشفت أيضا أن هناك اتجاه لمشاركة منتخبات كوستاريكا وبنما ومنتخب آخر من أجل إقامة دور المجموعات من 4 فرق.
وسيتم حسم الأمر بشكل رسمي في الأشهر القليلة المقبلة.
وسبق أن استضافت أمريكا النسخة المئوية من كـوبا أمريكا والتي أقيمت في 2016.
وتوج منتخب تشيلي بلقب البطولة آنذاك بالفوز على الأرجنتين بركلات الترجيح.
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