تقرير: الإصابات تهدد خماسي مغربي بالغياب أمام البرتغال

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

المغرب

تحوم الشكوك حول قدرة 5 لاعبين مغاربة على المشاركة في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام البرتغال بسبب إصابات مختلفة.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وذكر موقع le360 سبور المغربي أن الطاقم الطبي للمنتخب المغربي سيجري بعض الفحوصات الدقيقة لـ5 لاعبين للتعرف على نوعية إصاباتهم عقب مواجهة إسبانيا.

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وأضاف التقرير أن الطاقم الطبي بقيادة عبد الرزاق هيفتي سيحاول تأهيل كل اللاعبين الذين غادروا الملعب مصابين أمام إسبانيا تحضيرا للمواجهة القوية أمام البرتغال يوم السبت.

ويعاني كل من نايف أكرد ورومان سايس وسفيان أمرابط ونصير مزراوي وأشرف حكيمي، من بعض الإصابات البسيطة عقب لقاء إسبانيا.

لماذا لا نحلم؟ - تعرف على طريق المغرب المحتمل حتى نهائي كأس العالم

وكتب الحارس ياسين بونو اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية والعربية بعد قيادة المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم.

وتصدى بونو لثلاث ركلات ترجيح أمام إسبانيا ليقود أسود أطلس إلى ربع النهائي ضد حامل لقب كأس العالم 2010.

وحصل بونو على جائزة رجل مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي بعد تألقه.

لمعرفة معلومات أكثر عن ياسين بونو وباقي المنتخبات من هنا.

واختار بونو تمثيل منتخب المغرب رغم ولادته في مدينة مونتريال الكندية.

عاد بونو إلى المغرب في عمر صغير وكان قادرا على تمثيل كندا دوليا، لكنه اختار أسود أطلس.

ويعتبر بونو أحد أفضل حراس المرمى في القارة، إذ فاز بجائزة زامورا "الأفضل في الدوري الإسباني" الموسم الماضي.

ماذا قدم ياسين بونو أمام إسبانيا؟

لعب: 120 دقيقة

تمريرات: 15 من 35 بنسبة 43%

تمريرات طولية: 8 من 28 بنسبة 29%

تصدي بقبضة اليد: 2

لمس الكرة: 42

تصدي ركلات ترجيح: 2

المغرب البرتغال إسبانيا كأس العالم 2022
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