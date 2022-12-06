المغرب > 1000 ركلة

حسمت ركلات الترجيح تأهلا تاريخيا لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-0 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

مهما تدربت الواقع مختلف تماما، لويس إنريكي مدرب إسبانيا قبل المباراة قال: "نتدرب على 1000 ركلة ترجيحية لنتجهز للركلات الترجيحية"، لكنه لم يعلم إنه سيواجه أسودا وعلى رأسهم ياسين بونو.

الوقت الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل، وانتصر أسود الأطلس وتأهلوا لربع نهائي كأس العالم 2022.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.







































































































































































التشكيل

شارك الثنائي أشرف حكيمي وحكيم زياش في اللقاء بشكل أساسي وليصبح الأكثر ظهورا في كأس العالم برصيد 7 مباريات أكثر من مصطفى حاجي الذي خاض 6 مباريات من قبل.

وشهد التشكيل تغييرا وحيدا عن الذي تغلّب على كندا في ختام دور المجموعات، بعودة سليم أملاح لخط الوسط على حساب عبد الحميد صابري.

تشكيل أسود الأطلس 🇲🇦 تبديل واحد من الركراكي عن اللقاء السابق🔄 حكيم زياش وأشرف حكيمي وبوفال ويوسف النصيري يقودون هجوم المغرب ضد إسبانيا 🔥#في_المونديال#Qatar2022 pic.twitter.com/qUkvVn3tdz — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

فيما أصبح جافي أصغر لاعب يبدأ أساسيا في أدوار الإقصائية من كأس العالم بعمر 18 عاما و123 يوما منذ بيليه في نهائي كأس العالم 1985 بعمر 17 عاما و249 يوما.

وشهد التشكيل عدة تعديلات مهمة، إذ دفع لويس إنريكي بـ ماركوس يورينتي في مركز الظهير الأيمن على حساب داني كارباخال وسيزار أزبيليكويتا.

كما عاد لويس إنريكي للتعويل على ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي على حساب ألفارو موراتا.

ماركوس يورينتي يبدأ للمرة الأولى في تشكيل منتخب إسبانيا، أسينسيو يقود الهجوم بجانب أولمو وتوريس 🌟🇪🇸#في_المونديال #Qatar2022 pic.twitter.com/eZST0rc8tG — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

وصف المباراة

ظل اللقاء متوازنا بين الطرفين في الدقائق الأولى.

أول تهديد في اللقاء جاء بركلة حرة مباشرة في الدقيقة 12 من على حدود منطقة جزاء إسبانيا سددها أشرف حكيمي لكن كرته مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 22 كاد ياسين بونو أن يخلع قلوب مشجعي المغرب والعرب يمحاولة مراوغة ماركو أسينسو ثم مرر تمريرة قصيرة لمزراوي الذي شتت الكرة مباشرة.

بعد دقيقتين كاد منتخب المغرب أن يستقبل الهدف الأول عقب ضغط قوي من إسباني على حدود منقطة الجزاء لتصل الكرة لمنطقة جزاء المغرب فارتطمت التسديدة الأولى بالعارضة ثم أبعد سفيان إمرابط الكرة الثانية من على الخط ببسالة، لكن الحكم رفع راية التسلل.

سفيان أمرابط تدخل في الوقت المناسب وأبعد تصويبة توريس عن عرين الأسود 👏#في_المونديال #Qatar2022 pic.twitter.com/czhTDhrl2p — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

في الدقيقة 32 أطلق نصير مزراوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها أوناي سيمون على مرتين.

بدأ منتخب المغرب محاولاته لتهديد مرمى إسبانيا، وفي الدقيقة 42 أرسل سفيان بوفال عرضية متقنة من الجهة اليسرى لداخل منطقة الجزاء لكن رأسية نايف أكرد مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقة واحدة أرسل بوفال عرضية أخرى وجدت رأسية من حكيمي الذي مهد الكرة ليوسف النصيري لكن الكرة وجدت أوناي سيمون.

شوط أول سلبي.

لقطة مؤثرة 🥺 دموع نايف أكرد بعد عدم قدرته على استكمال المباراة. أكرد استبدل مصابًا ودخول جواد ياميق🔄#في_المونديال pic.twitter.com/8EuADWyQs0 — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

في الشوط الثاني تألق بونو بالتصدي لتسديدة من ركلة حرة مباشرة من داني أولمو وأبعدها الحارس بقبضة يده بعيدا في الدقيقة 54.

أول تغييرات اللقاء جاءت بثنائية إسبانية بمشاركة كارلوس سولير وألفارو موراتا بدلا من أسيسنسو وجافي في الدقيقة 63.

وبعد 3 دقائق أجرى الركراكي أولى تغيير بمشاركة عبد الصمد الزلزولي بدلا من سفيان بوفال.

الماتادور الإسباني بدأ يشدد من ضغطه في ظل تراجع منتخب المغرب للثلث الدفاعي مع اعتماده على المرتدات.

ظل ضغط إسبانيا قائما وفي الدقيقة 76 أجرى لويس إنريكي تغييرا ثالثا بمشاركة نيكو ويليامز بدلا من فيران توريس.

وفي الدقيقة 77 أشهر الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني البطاقة الصفراء لأول مرة في اللقاء وكانت من نصيب إيمريك لابورت بعد تدخل قوي على حكيمي في منتصف الملعب.

المنتخب الإسباني فشل في تسديد أي تسديدة مباشرة على مرمى المغرب بالشوط الأول.❌ هذه هي المرة الأولى التي تحدث لـ لاروخا بكأس العالم منذ 2010 أمام باراجواي 😬#Qatar2022 #في_المونديال pic.twitter.com/KsBYj6wEwm — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

في الدقيقة 81 أرسل نيكو ويليامز تمريرة بينية إلى موراتا الذي سدد كرة قوية مرت بمحاذاة المرمى.

الركراكي أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة وليد شديرة ويحيى عطية الله وعبد الحميد صابيري، بدلا من سليم أملاح ونصير مزراوي ويوسف النصيري.

بعد إجراء التغييرات سقط نايف أكرد متأثرا بالإصابة وعوضه جواد ياميق في الدقيقة 84.

لقطة مؤثرة 🥺 دموع نايف أكرد بعد عدم قدرته على استكمال المباراة. أكرد استبدل مصابًا ودخول جواد ياميق🔄#في_المونديال pic.twitter.com/8EuADWyQs0 — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

وكاد منتخب المغرب أن يخطف هدفا قاتلا بكرة سريعة وصلت إلى حكيمي الذي أرسل عرضية مهدها صابيري برأسية تسلمها شديرة وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 86.

في الدقيقة 89 من مرتدة إسبانية سريعة وصلت الكرة إلى موراتا الذي توغل داخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية للخلف صوب نيكو ويليامز لكن سفيان إمرابط تدخل في الوقت المناسب.

وكاد الزلزولي أن يخطف الكرة من تحت أقدام سيمون لكن الحارس الإسباني شتت في الوقت المناسب من أمامه في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وتألق بونو في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بعدما أرسل أولمو تسديدة من ركلة ثابتة مرت من الجميع وأبعدها الحارس ببراعة لركنية، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل سلبي.

شوطان إضافييان

الشوط الأول الإضافي جاء هادئا، وكاد شديرة أن يكسر صمته بانفراد تام لكن تدخل لابورت في الوقت المناسب ورفع الحكم المساعد راية التسلل في الدقيقة 97.

بعدها مباشرة أشرك إنريكي الثنائي أنسو فاتي وأليخاندرو بالدي بدلا من جوردي ألبا وداني أولمو.

اللاروخا في الدقائق التالية اعتمدوا على العرضيات وهددوا بها مرمى بونو لكن استبسال دفاع المغرب حال دونها.

في الدقيقة 104 كاد وليد شديرة أن يسجل هدفا رائعا بعدما توغل وراوغ داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة تصدى لها سيمون بقدمه مانعا هدف المغرب الأول.

شديرة ظهر من جديد في الدقيقة 114 تلقى تمريرة بينية من زلزولي وتوغل نحو منطقة جزاء إسبانيا لكنه لم يستغلها فوصلت في يد الحارس بسهولة.

في الدقيقة 118 شارك بابلو سارابيا بدلا من ويليامز.

وبعدها بدقيقة شارك بدر بانون لأول مرة في كأس العالم بدلا من عز الدين أوناحي.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أرسل رودري عرضية متقنة إلى بابلو سارابيا الذي سدد كرة قوية على الطائر ارتدت من القائم لتخرج معلنة نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف وإلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

سجل عبد الحميد صابيري الركلة الأولى، وأهدر بابلو سارابيا الذي شارك كبديل الكرة في القائم الأيسر.

زياش سدد في منتصف المرمى ببراعة لتصبح 2-1 للأسود.

وتألق ياسين بونو في التصدي لتسديدة كارلوس سولير، وتصدى سيمون لركلة بدر بانون.

بونو عاد للتألق وتصدى لركلة القائد سيرخيو بوسكيتس، وفي النهاية سدد حكيمي الركلة الرابعة مسجلا في الشباك بكل سهولة معلنا تأهلا تاريخيا لأسود الأطلس.