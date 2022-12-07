لماذا لا نحلم؟ - تعرف على طريق المغرب المحتمل حتى نهائي كأس العالم

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ركلات الجزاء

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، فكيف يكون طريقه المحتمل نحو النهائي.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من فوزين على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا.

ولم يسبق لأي منتخب عربي أو إفريقي تحقيق لقب كأس العالم من قبل، أو حتى الوصول لنصف نهائي المونديال.

أخبار متعلقة:
أغلفة الصحف الإسبانية – ماذا قالت بعد السقوط أمام المغرب في كأس العالم مواعيد مباريات الأربعاء 7 ديسمبر 2022 – الأهلي والزمالك في الدوري المصري رونالدو ينفي انتقاله لـ النصر السعودي سانتوس: رونالدو أظهر اليوم مثالا للقائد العظيم

ويلعب منتخب المغرب في الدور ربع النهائي مع البرتغال.

قبل مباراة دور الـ16 ضد إسبانيا، قال وليد الركراكي مدرب المغرب: "نحن في إفريقيا لم نتوج قط بكأس العالم، إذن لماذا لا نحلم بذلك".

ولكن ما هو مشوار المغرب حتى النهائي؟

ربع النهائي

بعد فوز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، سيواجه المنتخب البرتغالي الذي اكتسح سويسرا 6-1، في ربع النهائي.

ستقام المباراة يوم السبت 10 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على استاد الثمامة.

نصف النهائي

إذا استمرت انتصارات المغرب، فسيلعب رفاق ياسين بونو نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب المغرب الفائز من لقاء إنجلترا ضد فرنسا ليلبع .

النهائي

لو حدثت المفاجأة التي نتمناها جميعا وتأهل المنتخب المغربي للنهائي المونديالي سيلعب ضد الناجي من صدامات (الأرجنتين وهولندا) و(البرازيل وكرواتيا).

النهائي سيكون يوم 18 ديسمبر في الخامسة مساء على ملعب لوسيل.

المغرب إسبانيا البرتغال الأرجنتين البرازيل كأس العالم 2022 فرنسا إنجلترا
نرشح لكم
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو مواعيد مباريات اليوم 9-12-2022 والقنوات الناقلة.. هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا أمام البرازيل
أخر الأخبار
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 15 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 45 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 46 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين 2 ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يشيد بقدرات "القائد" صلاح.. ويكشف سبب تألقه المستمر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري