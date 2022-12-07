لماذا لا نحلم؟ - تعرف على طريق المغرب المحتمل حتى نهائي كأس العالم

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 والمقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، فكيف يكون طريقه المحتمل نحو النهائي.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من فوزين على بلجيكا وكندا، وتعادل مع كرواتيا.

ولم يسبق لأي منتخب عربي أو إفريقي تحقيق لقب كأس العالم من قبل، أو حتى الوصول لنصف نهائي المونديال.

ويلعب منتخب المغرب في الدور ربع النهائي مع البرتغال.

قبل مباراة دور الـ16 ضد إسبانيا، قال وليد الركراكي مدرب المغرب: "نحن في إفريقيا لم نتوج قط بكأس العالم، إذن لماذا لا نحلم بذلك".

ولكن ما هو مشوار المغرب حتى النهائي؟

ربع النهائي

بعد فوز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، سيواجه المنتخب البرتغالي الذي اكتسح سويسرا 6-1، في ربع النهائي.

ستقام المباراة يوم السبت 10 ديسمبر في تمام الساعة 5:00 مساء على استاد الثمامة.

نصف النهائي

إذا استمرت انتصارات المغرب، فسيلعب رفاق ياسين بونو نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب المغرب الفائز من لقاء إنجلترا ضد فرنسا ليلبع .

النهائي

لو حدثت المفاجأة التي نتمناها جميعا وتأهل المنتخب المغربي للنهائي المونديالي سيلعب ضد الناجي من صدامات (الأرجنتين وهولندا) و(البرازيل وكرواتيا).

النهائي سيكون يوم 18 ديسمبر في الخامسة مساء على ملعب لوسيل.







































































































































































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