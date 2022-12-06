ماركوس يورينتي: المباراة كانت معقدة.. وأرضية الملعب لم تكن جيدة

ألقى ماركوس يورنتي لاعب منتخب إسبانيا باللوم على أرضية الملعب ووصف مواجهة المغرب بالمعقدة.

وخسر منتخب إسبانيا أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

ماركوس يورينتي لقناة la 1 الإسبانية: "خضنا مباراة رائعة انتهت بالتعادل، كانوا أفضل منا وفازوا باللقاء".

وأضاف "المباراة كانت معقدة، منتخب المغرب تراجع للخلف كثيرا، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، وهم لعبوا بطريقة قوية".

وواصل "في كرة القدم لا تعلم ماذا سيحدث لأن كل مباراة مختلفة، بدأنا جيدا ضد كوستاريكا وأمام ألمانيا أيضا خضنا مباراة جيدة".

وتابع "أمام اليابان لعبنا 10 دقائق للنسيان، وفي مباريات مثل تلك سيتفوقوا عليك، اليوم خضنا مباراة كبيرة ومن كان أفضل فاز باللقاء".

وأتم عن نهاية مشوار لويس إنريكي وبوسيكتس مع إسبانيا: "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في ذلك، هذا وقت نتحد فيه".







































































































































































وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.