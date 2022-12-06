ماركوس يورينتي: المباراة كانت معقدة.. وأرضية الملعب لم تكن جيدة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - إسبانيا

ألقى ماركوس يورنتي لاعب منتخب إسبانيا باللوم على أرضية الملعب ووصف مواجهة المغرب بالمعقدة.

وخسر منتخب إسبانيا أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

ماركوس يورينتي لقناة la 1 الإسبانية: "خضنا مباراة رائعة انتهت بالتعادل، كانوا أفضل منا وفازوا باللقاء".

أخبار متعلقة:
رودري بعد الخسارة من المغرب: كرة القدم ليست عادلة بوسكيتس: افتقرنا إلى قدر من الحظ في التمريرة الأخيرة أو التسديد وليد شديرة: أشعر أني أحلق في السماء.. وشكرا بونو رقم قياسي لـ بيبي بهدفه في مرمى سويسرا

وأضاف "المباراة كانت معقدة، منتخب المغرب تراجع للخلف كثيرا، وأرضية الملعب لم تكن جيدة، وهم لعبوا بطريقة قوية".

وواصل "في كرة القدم لا تعلم ماذا سيحدث لأن كل مباراة مختلفة، بدأنا جيدا ضد كوستاريكا وأمام ألمانيا أيضا خضنا مباراة جيدة".

وتابع "أمام اليابان لعبنا 10 دقائق للنسيان، وفي مباريات مثل تلك سيتفوقوا عليك، اليوم خضنا مباراة كبيرة ومن كان أفضل فاز باللقاء".

وأتم عن نهاية مشوار لويس إنريكي وبوسيكتس مع إسبانيا: "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في ذلك، هذا وقت نتحد فيه".

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.

ماركوس يورينتي إسبانيا كأس العالم 2022
نرشح لكم
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو مواعيد مباريات اليوم 9-12-2022 والقنوات الناقلة.. هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا أمام البرازيل
أخر الأخبار
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 13 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 44 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 45 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يشيد بقدرات "القائد" صلاح.. ويكشف سبب تألقه المستمر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري