عاشور وعادل ضمن حكام كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2023

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثنائي محمد عادل ومحمود عاشور، لإدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وتقام البطولة في الجزائر بين 13 يناير و24 فبراير وتعرف تمثيلا تحكيميًا مصريًا بواسطة عادل وعاشور.

وسبق لعادل إدارة مباريات سابقة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية، كما حكّم عاشور سابقًا تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات: الجزائر، وليبيا، وإثيوبيا، وموزمبيق.

بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

وفي المجموعة الثالثة المغرب والسودان ومدغشقر وغانا. وفي المجموعة الرابعة مالي وأنجولا وموريتانيا. وأخيرا في المجموعة الخامسة الكاميرون والكونغو برازافيل، والنيجر.

ويحمل المغرب لقب آخر نسختين في 2018 و2020.