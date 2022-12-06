فودين: لا نخشى قوة فرنسا.. ولعبت أفضل مبارياتي الدولية ضد السنغال

شدد فيل فودين جناح إنجلترا ومانشستر سيتي على أن منتخب بلاده سيدخل مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بثقة كبيرة.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد.(طالع التفاصيل)

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يعد المنتخب الفرنسي من أقوى المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية".

وأضاف "عندما تنظر ستجد إن لديهم العديد من اللاعبين الموهوبين، لكننا نثق أنفسنا".

وتابع "إنها مرحلة الأدوار الإقصائية لذلك يجب علينا استعادة قوتنا والتفكير في الخصم التالي، والذي سيكون صعبا حقا".

ووصف فودين مواجهة السنغال بإنها من أفضل المباريات التي لعبها بقميص منتخب إنجلترا.

وأوضح "كان من المهم أن أجعل الجميع يرى طريقة لعبي، كنت أتحدث دائما عن تطوير طريقة لعبي من النادي إلى المستوى الدولي، وشعرت أن هذه المواجهة كانت أفضل مباراة لعبتها مع المنتخب لذلك أنا سعيد حقا".

وواصل "السنغال منتخب جيد، أعتقد إنهم كانوا سوف يتسببون ببعض المشاكل لنا".

وأتم "كانوا يلعبون بطريقة واحد ضد واحد وكانوا أفضل بدنيا، لكن الأمر يتعلق بأن تحصل على الكرة وتحاول استغلال المساحات كي تتحرك".

وتألق جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون في دور الـ 16 لكأس العالم 2022، وذلك أمام السنغال.

ورغم أنه لم يختبر كثيرا، إلا أن بيكفورد تصدى لهدف محقق في المباراة من بولاي ديا، كان ليقلب موازينها بالكامل أثناء التعادل السلبي.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع النهائي لملاقاة فرنسا حامل اللقب.

من هو جوردان بيكفورد؟

أفضل لاعب في إيفرتون عامي 2018 و2022، وصاحب أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عندما أوقف -وبشكل مستحيل- تسديدة سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، ليضع زملاؤه في إيفرتون أياديهم على رؤوسهم من الذهول.

تألق بيكفورد في كأس العالم 2018 وكان سببًا رئيسيًا في وصول إنجلترا بعيدًا رغم أنها كانت بطولته الدولية الأولى.

يعتقد البعض أن مستويات آرون رامسديل ونيك بوب وحتى دين هندرسون تكفل لهم التنافس مع بيكفورد، لكن ساوثجيت يفضّل حارس مرمى إيفرتون.

يحب بيكفورد النوم والسباحة.

في صغره اعتادت والدته تقديم نفس الوجبة له قبل كل المباريات: باستا ودجاج.

يقول بيكفورد: "لست واثقًا إن كانت تلك الوجبة احترافية للغاية، ولكن طالما كنت أفوز بجائزة رجل المباراة، فلا بأس".

يتميز بيكفورد بحس الدعابة، لذلك لم تصدّقه والدته عندما أخبرها بنيله أول استدعاء لمنتخب إنجلترا في مسيرته وظنت أنه مقلب من مقالبه المعتادة.

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