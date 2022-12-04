هدف لكل أسد

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 22:53

كتب : عمرو عبد المنعم

إنجلترا ضد السنغال

تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

إنجلترا
السنغال

وتغلب منتخب إنجلترا على السنغال بطل إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

وصعد منتخب إنجلترا ليواجه فرنسا في ربع النهائي، وذلك بعد فوز الديوك على بولندا 3-1.

أخبار متعلقة:
على بعد خطوة من روني.. كين يسجل أول أهدافه في قطر 2022 مولر يصف خروج ألمانيا من كأس العالم بالكارثة الكاملة كوندي: لا تفضيلات بشأن الخصم.. سنشاهد مباراة إنجلترا والسنغال لأننا نحب الكرة

وسجل ثلاثية فوز إنجلترا كل من جوردان هيندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بقوة من المنتخبين وانطلق بولاي ديا بالكرة محاولا اختراق منطقة جزاء إنجلترا لكن الكرة وصلت إلى الحارس جوردان بيكفورد.

ورد منتخب إنجلترا بقوة وانطلق جود بيلينجهام من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة مرت أمام مرمى إدوارد ميندي ولم تجد من يتابعها.

وطالب لاعبو منتخب السنغال باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد جون ستونز مدافع إنجلترا لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب بشكل طبيعي.

وأنقذ جوردان بيكفورد فرصة خطيرة من أمام بولاي ديا الذي مر من جون ستونز وسدد بقوة، لكن حارس إيفرتون أبعدها ببراعة.

Image

وحصل كايل ووكر ظهير أيمن إنجلترا على بطاقة صفراء بعدما أعاق إسماعيلا سار من الانطلاق في وسط الملعب.

صحوة إنجليزية

وأسفر تفوق منتخب إنجلترا عن الهدف الأول في الدقيقة 39 بعدما اخترق بيلينجهام من ناحية اليسار على إثر تمريرة من هاري كين، ليرسل عرضية أرضية إلى جوردان هيندرسون الذي سددها بشكل مباشر بالقدم اليسرى في الشباك ليمنح التقدم للأسود الثلاثة.

وأهدر هاري كين فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما توغل بوكايو ساكا من ناحية اليمين وأرسل له عرضية قابلها بتسديدة لتمر الكرة أعلى العارضة.

واستمر ضغط منتخب إنجلترا وانطلق لوك شاو من ناحية اليسار ومر من الدفاع وحاول إرسال عرضية لكنها خرجت إلى ركنية.

ومن هجمة مرتدة انطلق منتخب إنجلترا بالكرة ووصلت إلى فودين الذي مررها إلى هاري كين أمام المرمى ليسدد قائد الإنجليز في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

Image

وأصبح هاري كين بهذا الهدف الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية) برصيد 11 هدفا متفوقا على جاري لينيكر.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بثنائية دون رد.

Image

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى أليو سيسيه المدير الفني للسنغال 3 تبديلات دفعة واحدة في محاولة لتجديد دماء الفريق والظهور بشكل أفضل من الشوط الأول.

لكن الأسود الثلاثة لم تتهاون ونجح منتخب إنجلترا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة من بوكايو ساكا من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من فيل فودين.

Image

وأجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا تبديل مزدوج ودفع بكل من جاك جريليش وماركوس راشفورد بدلا من فيل فودين وساكا في الدقيقة 65.

وأهدر ماركوس راشفورد فرصة إضافة الرابع بعد تمريرة من هاري كين لكنه سدد بجوار المرمى.

هاري كين إنجلترا السنغال كأس العالم
نرشح لكم
هاري كين: علينا أن نسعد جيدا لمواجهة بطل النسخة الماضية لكأس العالم مبابي في الصدارة وسداسي يلاحقه.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 كرنفال كأس العالم - أحادي الوجبة الذي لم تصدقه والدته.. جوردان بيكفورد يتألق مرة أخرى كرنفال كأس العالم - شكك في حكم الكلاسيكير.. بيلينجهام يواصل كتابة التاريخ المونديالي كأس العالم - موعد مباراة فرنسا أمام إنجلترا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة جافي: أتوقع مباراة صعبة للغاية أمام المغرب ليفاندوفسكي: كنت أعرف أن أول ركلة جزاء لن تدخل.. وحققنا هدفنا في البطولة مبابي للصحفيين: لم أقاطعكم لأسباب شخصية.. وسأتحمل الغرامة وليس الاتحاد الفرنسي
أخر الأخبار
هاري كين: علينا أن نسعد جيدا لمواجهة بطل النسخة الماضية لكأس العالم 3 دقيقة | قطر 2022
مبابي في الصدارة وسداسي يلاحقه.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 11 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - أحادي الوجبة الذي لم تصدقه والدته.. جوردان بيكفورد يتألق مرة أخرى 12 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - شكك في حكم الكلاسيكير.. بيلينجهام يواصل كتابة التاريخ المونديالي 20 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة فرنسا أمام إنجلترا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة 27 دقيقة | قطر 2022
جافي: أتوقع مباراة صعبة للغاية أمام المغرب 28 دقيقة | قطر 2022
هدف لكل أسد 29 دقيقة | قطر 2022
ليفاندوفسكي: كنت أعرف أن أول ركلة جزاء لن تدخل.. وحققنا هدفنا في البطولة 30 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه