هدف لكل أسد

تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على السنغال في دور الـ16 بثلاثية دون رد.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر إنجلترا السنغال

وتغلب منتخب إنجلترا على السنغال بطل إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

وصعد منتخب إنجلترا ليواجه فرنسا في ربع النهائي، وذلك بعد فوز الديوك على بولندا 3-1.

وسجل ثلاثية فوز إنجلترا كل من جوردان هيندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا.

وصف المباراة

📋تشكيل إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿هاري كين وفيل فودين يقودان الهجوم أمام السنغال #في_المونديال pic.twitter.com/pImJiafRY1 — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2022

بدأ الشوط الأول بقوة من المنتخبين وانطلق بولاي ديا بالكرة محاولا اختراق منطقة جزاء إنجلترا لكن الكرة وصلت إلى الحارس جوردان بيكفورد.

ورد منتخب إنجلترا بقوة وانطلق جود بيلينجهام من الناحية اليسرى وأرسل عرضية خطيرة مرت أمام مرمى إدوارد ميندي ولم تجد من يتابعها.

وطالب لاعبو منتخب السنغال باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد جون ستونز مدافع إنجلترا لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب بشكل طبيعي.

وأنقذ جوردان بيكفورد فرصة خطيرة من أمام بولاي ديا الذي مر من جون ستونز وسدد بقوة، لكن حارس إيفرتون أبعدها ببراعة.

وحصل كايل ووكر ظهير أيمن إنجلترا على بطاقة صفراء بعدما أعاق إسماعيلا سار من الانطلاق في وسط الملعب.

صحوة إنجليزية

وأسفر تفوق منتخب إنجلترا عن الهدف الأول في الدقيقة 39 بعدما اخترق بيلينجهام من ناحية اليسار على إثر تمريرة من هاري كين، ليرسل عرضية أرضية إلى جوردان هيندرسون الذي سددها بشكل مباشر بالقدم اليسرى في الشباك ليمنح التقدم للأسود الثلاثة.

وأهدر هاري كين فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما توغل بوكايو ساكا من ناحية اليمين وأرسل له عرضية قابلها بتسديدة لتمر الكرة أعلى العارضة.

واستمر ضغط منتخب إنجلترا وانطلق لوك شاو من ناحية اليسار ومر من الدفاع وحاول إرسال عرضية لكنها خرجت إلى ركنية.

ومن هجمة مرتدة انطلق منتخب إنجلترا بالكرة ووصلت إلى فودين الذي مررها إلى هاري كين أمام المرمى ليسدد قائد الإنجليز في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وأصبح هاري كين بهذا الهدف الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية) برصيد 11 هدفا متفوقا على جاري لينيكر.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بثنائية دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى أليو سيسيه المدير الفني للسنغال 3 تبديلات دفعة واحدة في محاولة لتجديد دماء الفريق والظهور بشكل أفضل من الشوط الأول.

لكن الأسود الثلاثة لم تتهاون ونجح منتخب إنجلترا في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة من بوكايو ساكا من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من فيل فودين.

وأجرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا تبديل مزدوج ودفع بكل من جاك جريليش وماركوس راشفورد بدلا من فيل فودين وساكا في الدقيقة 65.

وأهدر ماركوس راشفورد فرصة إضافة الرابع بعد تمريرة من هاري كين لكنه سدد بجوار المرمى.