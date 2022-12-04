التأثير الإيجابي لقرار منع شرب الكحول في ملاعب كأس العالم
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 17:42
كتب : FilGoal
قرار اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022 بمنع شرب الجمهور للمشروبات الكحولية داخل ملاعب البطولة.
وجاءت هذه القرارات لتناسب الثقافة العربية والإسلامية في قطر.
فكيف أثر هذا القرار بشكل إيجابي على كأس العالم؟
هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com خلال هذا الفيديو:
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