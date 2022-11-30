دراجر: فوز تونس على فرنسا سيظل خالدا طوال التاريخ

شدد محمد دراجر مدافع منتخب تونس أن فوز نسور قرطاج على فرنسا في كأس العالم سيظل خالدا طوال التاريخ.

محمد دراجر النادي : أولمبياكوس تونس

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة. (طالع التفاصيل)

وقال دراجر عبر قناة الكأس: "لعبنا مباراة أستراليا بشكل غير جيد وهذا الأمر الذي جعلنا نخرج من كأس العالم".

وأضاف "أبارك للجمهور على الفوز وأتمنى حظا سعيدا لمنتخب تونس في المستقبل".

وأتم تصريحاته "الفوز على فرنسا سيظل خالدا طوال التاريخ، ولكن كنا نتمنى أيضا أن نتأهل".

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