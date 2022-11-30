تاريخ لم يكتمل

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:15

كتب : محمد سمير

صورة تقرير تونس ضد فرنسا

حقق منتخب تونس إنجازا تاريخيا ولكنه لم يكتمل رغم فوزه على فرنسا بهدف دون مقابل.

وبات منتخب تونس أول فريق عربي يحقق الفوز على الديوك الفرنسية في كأس العالم.

وسجل وهبي الخزري الهدف التونسي الوحيد في الدقيقة 58 ولكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وقتل فوز أستراليا على الدنمارك طموح تونس في التأهل إلى ثمن النهائي.

وحقق منتخب تونس 4 نقاط في المركز الثالث بينما فرنسا وأستراليا بـ 6 نقاط لكل منهما وتأهلت الديوك في الصدارة بفارق الأهداف.

تاريخ لم يكتمل

كتب منتخب تونس التاريخ بتحقيق أول فوز عربي على فرنسا في كأس العالم ولكن لم يكتمل ذلك بإنجاز تاريخي بالتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة.

وودع منتخب تونس كأس العالم من دور المجموعات في سادس مشاركاته بالبطولة.

كما كتب وهبي الخزري تاريخ شخصي بتسجيله ثالث أهدافه في كأس العالم ليعادل رقم الهداف التاريخي للعرب في المونديال وهو سامي الجابر.

الأفارقة وفرنسا

خسر منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم أمام تونس وهي ثاني خسارة للديوك كحامل لقب البطولة وفي المناسبتين من فريق إفريقي.

إذ سقطت الديوك أمام السنغال ممثل إفريقيا في نسخة 2002 بعد أن حصدت لقب 98.

وهذه المرة خسر المنتخب الفرنسي أمام تونس بهدف دون مقابل بعد أن حصدت لقب 2018.

وتعتبر تلك المرة هي الثالثة تاريخيا ليفوز فريق إفريقي على حامل لقب كأس العالم بعد أن حققت الكاميرون الفوز على الأرجنتين في نسخة 90.

سلبية الهجوم وإيجابية الدفاع

سجل منتخب تونس رقما سلبيا في سادس مشاركاته في كأس العالم بتسجيل هدف وحيد للمرة الثالثة في مشاركاته.

وفشل نسور قرطاج في تسجيل سوى هدف وحيد في النسخة الحالية من كأس العالم رغم تحقيق 4 نقاط.

وتعادل منتخب تونس سلبيا أمام الدنمارك في الجولة الافتتاحية قبل أن يخسر أمام أستراليا بهدف دون مقابل وأخيرا تغلبت على فرنسا بهدف وحيد.

وكانت نسختا 1998 و2002 هم الأضعف هجوميا في تاريخ منتخب تونس بتسجيل هدف وحيد.

ولم ينجح نسور قرطاج في تخطي دور المجموعات طوال مشاركاته في كأس العالم.

وبالرغم من الرقم السلبي هجوميا إلا أن تونس حققت رقما تاريخيا من الناحية الدفاعية إذ لم يستقبل الفريق سوى هدف وحيد.

ويعتبر ذلك الرقم هو الأفضل في تاريخ نسور قرطاج منذ استقبال هدفين فقط في نسخة 1978 والتي شهدت المشاركة الأولى لتونس.

سيطرة وهدف غير محتسب

سيطر لاعبو منتخب تونس على الكرة منذ بداية المباراة التي شهدت تشكيل من اللاعبين الاحتياطين لمنتخب فرنسا.

وبدأ منتخب فرنسا بـ 9 تغييرات عن التشكيل الأساسي لمواجهة الدنمارك الأخيرة.

وأنقذ دفاع فرنسا عرضية خطيرة من أنيس بن سليمان في الدقيقة الرابعة من جهة اليسار وتحولت إلى ركلة ركنية.

ونفذ علي معلول الركلة الركنية ولكن شتتها دفاع فرنسا بنجاح خارج منطقة الجزاء.

وترجح منتخب تونس سيطرته بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق نادر الغندري ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

استحواذ تام

واصل منتخب تونس استحواذه على الكرة وسط تراجع مع الديوك الفرنسية التي حسمت تأهلها.

وهدد محمد علي بن رمضان مرمى فرنسا بتسديدة قوية في الدقيقة 17 ولكن في شباك مانداندا الخارجية.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة رغم السيطرة التونسية ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ورغم التفوق التونسي في الشوط الأول إلا أنه انتهى بالتعادل بدون أهداف.

امتياز

كانت بداية الشوط الثاني مشابهة لما حدث في الأول بضغط تونسي مع استحياء هجومي من الديوك.

وطالب لاعبو منتخب تونس بركلة جزاء في الدقيقة 47 بعد سقوط وهبي الخزري في منطقة الجزاء ولكن أمر حكم اللقاء باستئناف اللعب.

وأهدر عيسى العيدوني هدفا محققا في الدقيقة 51 بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن سددها أعلى مرمى ستيف مانداندا.

وفك منتخب تونس شفرة دفاع الديوك في الدقيقة 58 بهدف لوهبي الخزري على يسار مانداندا.

وتعرض الخزري للإصابة في كرة الهدف وخرج مباشرة وشارك عصام الجبالي بدلا منه.

مشاركة النجوم

دفع ديشامب بنجومه من أجل إدراك التعادل، ودعم منتخب فرنسا بالثلاثي كيليان مبابي وأدريان رابيو وويليام ساليبا بدلا من كومان وفيرتو وفاران في الدقيقة 63.

وبعد عشر دقائق شارك أنطوان جريزمان بدلا من يوسف فوفانا في مواصلة تدعيم الهجوم الفرنسي بحثا عن التعادل.

وتراجع منتخب تونس بكافة لاعبيه من أجل الدفاع عن هدف الخزري والخروج بنقاط المباراة بحثا عن فوز تاريخي مع انتظار هدية من مواجهة أستراليا أمام الدنمارك.

ودفع جلال القادري بغيلان الشعلالي بدلا من محمد بن رمضان لتدعيم دفاع نسور قرطاج أمام الهجوم الفرنسي.

وشارك عثمان ديمبيلي بدلا من ماتيو جيندوزي في الدقيقة 79 لاستمرار الهجوم الفرنسي.

وفشل منتخب فرنسا في فك شفرة الدفاع التونسي من أجل إدراك التعادل وحسم الصدارة رغم الخسارة.

وسجل أنطوان جريزمان هدفا قاتلا في الدقيقة 98 قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويلغي الهدف.

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة برصيد 7 نقاط لينتظر ثاني المجموعة الثالثة.

بينما أستراليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط في انتظار متصدر المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الأرجنتين والمكسيك والسعودية وبولندا.

كأس العالم تونس فرنسا
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