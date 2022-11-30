مؤتمر مدرب كوستاريكا: تعيين ستيفاني حكما للقاء؟ في عالم مفتول العضلات.. أحب تعيين النساء

أشاد لويس فيرناندو سواريز المدير الفني لـ منتخب كوستاريكا بقرار الاتحاد الدولي (فيفا) بتعيين ستيفاني فرابار كأول سيدة تدير مباراة في كأس العالم بالتاريخ خلال لقاء ألمانيا.

وتدير الفرنسي ستيفاني فرابار قيادة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا تحكيميا كأول محكمة ساحة في تاريخ كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وشدد على رغبة فريقه في حصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم بعد خسارة مذلة من إسبانيا بسباعية ثم فوز على اليابان 1-0.

وقال مدرب كوستاريكا في المؤتمر الصحفي: "ندرك مدى صعوبة الأمر، فنحن نواجه خصما لديه الرغبة في التأهل".

وأضاف "نريد التأهل إلى الدور التالي، نحن على ثقة من تحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لنا".

وواصل "نحن على دراية بما نلعب من أجله. نحن نمثل بلدا يحلم بأن نقوم بعمل جيد أمام ألمانيا".

وتابع "من الممكن أن تكون هناك تغييرات وسأقررها قبل المباراة، واليوم لدينا آخر تدريب لدينا وهناك سأتخذ القرار النهائي",

وأكمل "سوف نحاول تجنب الضغط العالي من الألمان. يجب أن نكون واضحين مع الكرة".

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وعن إدارة الفرنسية ستيفاني فرابار للمباراة كأول سيدة تدير مباراة في تاريخ كأس العالم: "معجب بشدة بكل شيء غزته النساء، أحب أن يرغبن في مواصلة الانتصار وهذه خطوة أخرى".

وأردف "في عالم مفتول العضلات، أحب تعيين النساء. كرة القدم لديها شيء ديمقراطي وتتخذ خطوة من خلال جعل امرأة تطلق صافرة مباراة للرجال".

وعن رد الفعل في لقاء اليابان عقب الخسارة من إسبانيا: "انتقلنا من شهر عسل طويل جدا بعد التأهل لكأس العالم إلى الخسارة 7-0 أمام إسبانيا وفوجئت بردة فعل الفريق".

وأتم "قلت للفريق من أرض الملعب علينا أن نتقدم للأمام".

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ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

إسبانيا (4 نقاط، فارق +7 أهداف)

اليابان (3 نقاط، فارق 0 أهداف)

كوستاريكا (3 نقاط، فارق -6 أهداف)

ألمانيا (نقطة واحدة، فارق -1 أهداف)

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سواريز المدير الفني لـ منتخب كوستاريكا تخرج في كلية التجارة، حصل على ماجيستير إدارة الأعمال من معهد يوهان كرويف عام 2008.

ويعتقد سواريز أن التعليم والقراءة مفيدان للاعب كرة القدم، فمهارته وحدها لا تكفي.

يقول سواريز في تصريحات سابقة: "في عائلتي لدينا تقليد أن تجد كتابًا في يدنا وأن نقرأ طوال الوقت، القراءة بالنسبة لي هي احتياج".

"أعتقد أن أحد أهم أسباب نجاحاتي التي حققتها كلاعب وكمدرب كانت بسبب اهتمامي بالتعليم، وأعتقد أن اللاعب يكون أفضل بكثير لو كان يدرس".

ويمتاز سواريز بوجه جامد خالٍ من المشاعر واتزان عصبي كبير، لكنه من الداخل لا يخل من التوتر.

في حوار سابق مطول مع محطة "تيليموندو ديبورتس" اعترف سواريز: "يجب أن يشعر المدربون بالتوتر والضغط، هذا طبيعي، أعتقد أن هذا وضعنا الطبيعي، كنت سأقلق أكثر لو لم يكن الخوف والقلق يتملكاني".

"في داخلي لست هادئا كما أبدو، أمتلك خوفًا مستمرًا من أن يخطئ اللاعبون أو أن يلعب الفريق الخصم أفضل".

"منذ 2015 أعتمد على معد نفسي، لأن اللاعبين في النهاية هم بشر، يمكن تطويرهم على جوانب حياتية عديدة".

"الموهبة ليست أكبر عامل في لاعب كرة القدم، الموهبة مهمة ولكنها ليست العامل الأكبر".

"الصحافة كانت قاسية جدا معنا في البداية، هذا كفيل بتدميرك تماما، أو بإعطائك دفعة هائلة، في حالتي حدث الأمر الثاني".

"سياستي أنني لا أنظر كثيرا للمستقبل البعيد، أعيش ما هو أمام أنفي مباشرةً، وهو أنف كبير بالمناسبة".