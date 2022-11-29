بقيادة ستيفاني فرابار.. طاقم تحكيم نسائي لأول مرة في كأس العالم بين ألمانيا وكوستاريكا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

ستيفاني فرابار

تدير الفرنسي ستيفاني فرابار قيادة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا تحكيميا كأول محكمة ساحة في تاريخ كأس العالم.

ويتكون طاقم التحكيم من ثلاثي السيدات، ستيفاني فرابار محكمة ساحة، والبرازيلية نيوزا باك مساعد أول، والمكسيكية كارين دياز مساعد ثان.

ستيفاني فرابار كانت أول سيدة تدير السوبر الأوروبي تحكيميا وكان ذلك في 2019 بين ليفربول وتشيلسي.

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - "حافي القدمين" رجل مباراة السنغال وهولندا كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كندا.. القنوات الناقلة والمعلق كرنفال كأس العالم - "قش الجبن" الضعيف في التعليم رجل مباراة هولندا وقطر 5 أرقام استثنائية من تأهل السنغال التاريخي لدور الـ16 في كأس العالم

ويلعب منتخب ألمانيا أمام كوستاريكا في ختام مباريات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 في قطر.

ويملك منتخب ألمانيا نقطة واحدة بينما كوستاريكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وينفرد منتخب إسبانيا بالصدارة برصيد 4 نقاط بينما اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ستيفاني تبلغ من العمر 38 عاما لكنها ليست أول سيدة تدير مباراة للرجال في المسابقات الأوروبية، إذ أدارت السويدية نيكول بيتيجنات مباريات ضمن مباريات كأس الاتحاد الأوروبي بين 2004 و2009.

فرابار أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والتي أقيمت في ليون الفرنسية، وكذلك نصف نهائي يورو السيدات 2017، ونهائي يورو تحت 19 عاما عام 2012.

فرابار أصبحت أول محكمة تدير مباراة في الدوري الفرنسي بين إميان وستراسبورج وستكون ضمن الحُكام الرئيسيين في الموسم المقبل.

كأس العالم ستيفاني فرابار حكمة فرنسية
نرشح لكم
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق
أخر الأخبار
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 6 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا 7 ساعة | قطر 2022
جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة 7 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن 7 ساعة | قطر 2022
ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز 8 ساعة | قطر 2022
راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام 8 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل 8 ساعة | قطر 2022
مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق 8 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 3 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 4 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة