سيناريوهات تأهل إسبانيا وألمانيا.. أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم واردة

اشتعلت المجموعة الخامسة في كأس العالم 2002، بعد نتائج مثيرة في الجولة الثانية.

اليابان خسرت بشكل مفاجئ أمام كوستاريكا بهدف دون رد، فيما فرضت ألمانيا التعادل على إسبانيا بهدف لكل طرف.

فما هي سيناريوهات التأهل قبل الجولة الأخيرة؟

ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

إسبانيا (4 نقاط، فارق +7 أهداف)

اليابان (3 نقاط، فارق 0 أهداف)

كوستاريكا (3 نقاط، فارق -6 أهداف)

ألمانيا (نقطة واحدة، فارق -1 أهداف)

**كل منتخبات المجموعة يمكنها الصعود إلى الدور المقبل، ولم يودّع أي منتخب المنافسات.

مباريات الجولة الثالثة يوم 1 ديسمبر:

اليابان x إسبانيا

ألمانيا x كوستاريكا

خطوات فك الاشتباك بين المنتخبات المتعادلة في النقاط بدور المجموعات:

فارق الأهداف في كل مباريات دور المجموعات.

الأهداف المسجلة في كل مباريات دور المجموعات.

النقاط التي حُصدت في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط.

فارق الأهداف في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط.

الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط.

اللعب النظيف.

قُرعة.

























































ماذا تحتاج إسبانيا

منتخب إسبانيا الأوفر حظًا في التأهل، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة أمام اليابان للعبور إلى الدور الثاني وفي صدارة المجموعة.

تعادل إسبانيا أمام اليابان يكفي لاروخا للتأهل كذلك، بغض النظر عن نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا.

لكن ماذا لو خسرت إسبانيا؟

وقتها ستحتاج إسبانيا إلى تعادل ألمانيا وكوستاريكا، أو فوز ألمانيا بفارق أهداف لا يتجاوز إسبانيا.

لكن لو خسرت إسبانيا وفازت كوستاريكا، فستكون أكبر مفاجأة في تاريخ كؤوس العالم، إذ سيودع العملاقان: إسبانيا وألمانيا.

ماذا تحتاج ألمانيا

ألمانيا لا تمتلك الكثير من الحسابات في الجولة الأخيرة، إذ ستودع البطولة حال الهزيمة أو التعادل.

لكن حتى تتأهل، يجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بأي نتيجة، بشرط فوز إسبانيا على اليابان بأي نتيجة.

أيضًا يمكن لـ ألمانيا التأهل حال فوزها بالتزامن مع تعادل إسبانيا واليابان، لكن بشرط أن تفوز ألمانيا بفارق هدفين على الأقل.

أمّا إذا فازت اليابان على إسبانيا، فيجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بعدد هائل من الأهداف لتتجاوز فارق أهداف إسبانيا (+7 حاليًا)، وهي مهمة تبدو مستحيلة.

في كل الأحوال، فقدت ألمانيا حظوظها في تصدر المجموعة، وبات التأهل أقصى ما يمكنها تحقيقه.