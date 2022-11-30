مواعيد مباريات الأربعاء 30 نوفمبر 2022 – ميسي والعرب على المحك.. وثلاث مواجهات في الدوري

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين أمام السعودية

تحسم اليوم أربعة مقاعد في الدور ثمن النهائي من كأس العالم المقام في قطر.

في المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب فرنسا المتصدر أمام تونس ولا بديل نسورقرطاج عن الفوز للحفاظ على آمالهم في التأهل.

تبدأ المباراة في الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن ماكس 1 بتعليق عصام الشوالي.

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وقررت شبكة بي إن سبورتس إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة أيضا.

اقرأ: سيناريوهات التأهل - المجموعة الرابعة.. آمال تونس المعقدة قبل مواجهة فرنسا

وفي نفس المجموعة، يلعب منتخب الدنمارك مع أستراليا في الخامسة مساء.

وتذاع عبر قنات بي إن ماكس 2 بتعليق عمار الخوذيري.

وفي المجموعة الثالثة، تتجه أنظار العرب مجددا نحو الأخضر السعودي عندما يلتقي مع المكسيك في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن ماكس 1 بتعليق حسن العيدروس.

وقررت شبكة بي إن سبورتس إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة أيضا.

اقرأ: سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين

وفي نفس المجموعة، يلعب منتخب الأرجنتين مع بولندا في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن ماكس 2 بتعليق رؤوف خليف.

وعلى جانب آخر، تقام ثلاث مباريات في الدوري المصري اليوم الأربعاء.

يلعب البنك الأهلي مع إنبي في تمام الساعة 2:45 مساء على استاد القاهرة الدولي.

وفي نفس الموعد، يلعب بيراميدز مع حرس الحدود على استاد المكس بالاسكندرية.

وفي السابعة مساء، يلعب الاتحاد السكندري مع غزل المحلة على استاد الاسكندرية.

وتذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.

قطر الدوري المصري السعودية الأرجنتين تونس كأس العالم بيراميدز
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