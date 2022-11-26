سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين

صحح منتخب الأرجنتين وضعه بالفوز على المكسيك بهدفين دون رد، فيما خسر منتخب السعودية أمام بولندا بنفس النتيجة، لتشتعل حسابات المجموعة الثالثة.

الجولة الأولى شهدت صدمة المونديال الأكبر بفوز السعودية على الأرجنتين 2-1، فيما تعادل منتخبا بولندا والمكسيك سلبيا.

ماذا يمكن أن يحدث ومن سيتأهل في الجولة الثالثة؟

أولا.. لنتعرف على وسائل حسم التأهل في حال التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر بالترتيب:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- المواجهات المباشرة

(لأكثر من فريقين، يتم حساب نقاط المواجهات بين الفرق محل النزاع، ثم فارق الأهداف في هذه المباريات)

4- اللعب النظيف (الإنذار يكلف نقطة واحدة - الطرد بالإنذار الثاني يكلف 3 - الطرد المباشر يكلف 4 - بطاقة صفراء ثم طرد مباشر يكلف 5)

5- القرعة

ثانيا.. وضع المجموعة الحالي:

1- بولندا: 4 نقاط – هدفين مقابل 0 - فارق الأهداف (+2)

2- الأرجنتين: 3 نقاط – 3 أهداف مقابل 2 - فارق الأهداف (+1)

3- السعودية: 3 نقاط – هدفين مقابل ثلاثة - فارق الأهداف (-1)

4- المكسيك: نقطة – صفر مقابل هدفين - فارق الأهداف (-2)

ثالثا.. المواجهات المتبقية في التاسعة مساء 30 نوفمبر:

الأرجنتين × بولندا

السعودية × المكسيك

رابعا.. احتمالات التأهل:

بولندا:

1- الفوز على الأرجنتين

يعني التأهل مباشرة على الصدارة دون النظر لنتائج أخرى (7 نقاط).

2- التعادل مع الأرجنتين

يعني التأهل أيضا، ويحافظ على الصدارة إن لم تفُز السعودية على المكسيك.

3- الخسارة أمام الأرجنتين

تعني الخروج إذا فاز منتخب السعودية بأي نتيجة.

تعني التأهل إذا تعادل السعودية والمكسيك وخسر منتخب بولندا بفارق أقل من 3 أهداف، أو بفارق 3 أهداف مع تسجيل أهداف أكثر أو مساوية لأهداف السعودية في المجموع الإجمالي، إذ سترجح المواجهات المباشرة كفة البولنديين.

تعني التأهل أيضا إذا فاز منتخب المكسيك على السعودية وخسر منتخب بولندا أمام الأرجنتين بنتيجتين لا يعوضان فارق الأهداف.

مثال:

- إذا فازت المكسيك 1-0 وخسرت بولندا 2-0 تتأهل بولندا بفارق الأهداف.

- إذا فازت المكسيك 3-1 وخسرت بولندا 2-0 تتأهل المكسيك بفارق الأهداف المسجلة.

- إذا فازت المكسيك 2-0 وخسرت بولندا 2-0 يحتكم الطرفان للعب النظيف. (نفس النتيجة بالضبط في المباراتين ستقود إلى اللعب النظيف)

الأرجنتين:

1- الفوز على بولندا

يعني التأهل مباشرة، والصدارة إذا لم يفز منتخب السعودية بنتيجة أكبر تمنحه الأفضلية أو التساوي في فارق الأهداف (في حال التساوي سترجح كفة السعودية بالمواجهات المباشرة).

2- التعادل مع بولندا

تعني التأهل إذا تعادل السعودية والمكسيك معا.

تعني التأهل إذا فاز منتخب المكسيك بفارق أقل من 3 أهداف، أو بفارق 3 أهداف مع تسجيل المكسيك لعدد أهداف أقل أو يساوي عدد أهداف الأرجنتين (تساوي عدد الأهداف المسجلة يؤهل الأرجنتين بالمواجهة المباشرة).

تعني الخروج إذا فاز منتخب السعودية بأي نتيجة.

3- الخسارة أمام بولندا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

السعودية:

1- الفوز على المكسيك

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، والصدارة إذا تعادل الأرجنتين وبولندا، أو إذا كان الفوز على المكسيك بنتيجة كبيرة بما يكفي للتساوي مع الأرجنتين في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

لا صدارة إذا فاز منتخب بولندا في جميع الأحوال.

2- التعادل مع المكسيك

يعني التأهل فقط إذا فاز منتخب بولندا على الأرجنتين.

أي نتيجة أخرى (تعادل الأرجنتين أو فوزها) ستعني خروج السعودية بفارق الأهداف أو النقاط.

3- الخسارة أمام المكسيك

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

المكسيك:

1- الفوز على السعودية

يعني التأهل إذا:

- فازت بولندا على الأرجنتين.

- فازت الأرجنتين على بولندا وكفت نتيجتي المباراتين لمنح المكسيك فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة على حساب بولندا.

- تعادل الأرجنتين وبولندا وفاز منتخب المكسيك بفارق 3 أهداف مع تسجيل أهداف أكثر من الأرجنتين، أو فارق أكثر من 3 أهداف.

2- التعادل أو الخسارة أمام السعودية

خروج مباشر دون النظر لأي اعتبارات أخرى.