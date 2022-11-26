سيناريوهات التأهل - المجموعة الرابعة.. آمال تونس المعقدة قبل مواجهة فرنسا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

عصام الجبالي - تونس أمام الدنمارك

فوز أعلن أول المتأهلين رسميا إلى دور الـ 16، حققه منتخب فرنسا على حساب الدنمارك بهدفين دون رد، ليصبح أول الواصلين إلى النقطة السادسة في كأس العالم 2022.

المجموعة الرابعة تضم أيضا تونس وأستراليا، حيث فازت الأخيرة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وبدأت المجموعة بفوز فرنسا على أستراليا 4-1، وتعادل سلبي بين تونس والدنمارك في الجولة الأولى.

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ماذا يمكن أن يحدث ومن سيتأهل رفقة فرنسا في الجولة الثالثة؟

أولا.. لنتعرف على وسائل حسم التأهل في حال التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر بالترتيب:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- المواجهات المباشرة

(لأكثر من فريقين، يتم حساب نقاط المواجهات بين الفرق محل النزاع، ثم فارق الأهداف في هذه المباريات)

4- اللعب النظيف (الإنذار يكلف نقطة واحدة - الطرد بالإنذار الثاني يكلف 3 - الطرد المباشر يكلف 4 - بطاقة صفراء ثم طرد مباشر يكلف 5)

5- القرعة

ثانيا.. وضع المجموعة الحالي:

1-فرنسا: 6 نقاط - 6 أهداف مقابل هدفين - فارق الأهداف (+4)

2-أستراليا: 3 نقاط - 4 هدفين مقابل 4 - فارق الأهداف (-2)

3-الدنمارك: نقطة - هدف مقابل هدفين - فارق الأهداف (-1)

4- تونس: نقطة – صفر مقابل هدف - فارق الأهداف (-1)

ثالثا.. المواجهات المتبقية في الخامسة مساء 30 نوفمبر:

فرنسا × تونس

الدنمارك × أستراليا

رابعا.. احتمالات التأهل:

أستراليا:

1- الفوز على الدنمارك

يعني التأهل مباشرة دون النظر لاعتبارات أخرى (6 نقاط)، وفرصة وحيدة على الصدارة إذا منتخب تونس على فرنسا وعوضت النتيجتان فارق الأهداف.

2- التعادل مع الدنمارك

يعني التأهل فقط إذا لم تفُز تونس على فرنسا. فوز تونس بأي نتيجة يعني تأهلها بفارق الأهداف.

3- الخسارة أمام الدنمارك

تعني الخروج بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

الدنمارك:

1- الفوز على أستراليا

يعني التأهل إذا لم تفُز تونس على فرنسا بفارق أهداف أكبر أو عدد أهداف أكبر، علما بأن تونس والدنمارك متساويان في فارق الأهداف ولكن الدنمارك سجلت هدفا أكثر.

2- التعادل أو الخسارة أمام أستراليا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى

تونس:

1- الفوز على فرنسا

يعني التأهل إذا تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك.

لا يكفي للتأهل إذا فاز منتخب أستراليا.

يكفي للتأهل في حالة فوز الدنمارك على أستراليا بشرط: أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة. إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.

2- التعادل أو الخسارة أمام فرنسا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى

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