وزير السياحة السعودي: ندرس تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع مصر واليونان

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

مصر - السعودية

كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أن بلاده تدرس تقديم عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2030.

وسبق أن ذكرت جريدة "ذا تايمز" أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

وقال وزير السياحة السعودي في تصريحات نقلتها "بلومبيرج الشرق": "ندرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم بالشراكة مع مصر واليونان، ونتمنى أن يكون عرضا ناجحا".

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وأضاف "بالطبع ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية، وستكون جاهزة للحدث بالتأكيد".

وأردف "أنا على يقين أن المملكة العربية السعودية ستمتلك أفضل الملاعب ومناطق المشجعين بحلول هذا التاريخ".

وأشار تقرير "ذا تايمز" آنذاك إلى أنه في حالة قبول الملف ستلعب النسخة 24 من المونديال خلال الشتاء وليس الصيف، وذلك لتجنب درجات الحرارة العالية في يونيو ويوليو.

وذلك أسوة بنسخة 2022 التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية ستكون الشريك الرئيسي الذي يُسهم في تكاليف البنية التحتية للبلدين الآخرين.

وربما يجد ملف مصر والسعودية واليونان، منافسة من قارة أمريكا الجنوبية المتمثلة بملف يضم 4 دول، وملف آخر يضم إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.

منذ عام 2017، شرعت السعودية في برنامج ضخم لجلب الأحداث الرياضية إلى منطقة الخليج.

يذكر أن نسخة 2026 سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

السعودية كأس العالم 2022
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