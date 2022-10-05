أوكرانيا تنضم إلى إسبانيا والبرتغال في ملف استضافة كأس العالم 2030

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

إسبانيا - أوكرانيا - البرتغال - كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضمام أوكرانيا لملف تنظيم كأس العالم 2030 رفقة البرتغال أيضا.

إسبانيا والبرتغال أعلنا من قبل نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي:

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"دمج الاتحاد الملكي الإسباني والاتحاد البرتغالي، الاتحاد الأوكراني في العرض الأيبيري لتنظيم كأس العالم 2030. يحظى الاقتراح بدعم غير مشروط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مشروع عالمي وتحول كرة القدم الأوروبية في وضع استثنائي.

يدرك لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وفرناندو جوميش رئيس الاتحاد البرتغالي، أنه لا يوجد شيء أفضل من كأس العالم لنقل رسالة بقوة ستكون بمثابة مصدر إلهام في المستقبل.

وبدعم كامل من ألكسندر تشيفرين، يضم العرض الأيبيري الاتحاد الذي يرأسه أندريه بافلكو من أجل بناء الجسور وإبراز رسالة الوحدة والتضامن والكرم من كل كرة القدم الأوروبية.

يعزز الترشح العلاقات مع أوروبا من خلال توليد الأمل وتوفير أدوات إعادة الإعمار للشعب الأوكراني، الذي أعرب عن فخره وامتنانه للمشاركة في هذا المشروع.

تعمل اللجنة التنسيقية لكأس العالم 2030، بقيادة أنطونيو لارانجو، بالفعل بمشاركة أوكرانيا، والتي ستضم قريبا أعضاء وفدها. لا يغير وصول أوكرانيا خارطة الطريق الموضوعة: تحتفظ إسبانيا بمجموعاتها الإحدى عشر وستواصل البرتغال بثلاث مجموعات.

يحظى ترشيح إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا بموافقة كل من الحكومة ورئيس الدولة؛ وسوف تفي بجميع المواعيد النهائية للتسليم وفقا لدفتر طلبات فيفا، نحن على ثقة من أن أسرة كرة القدم العالمية سوف تتبنى هذه المبادرة وتدعمها".

وحسب تقرير صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية "ستستضيف أوكرانيا واحدة من مجموعات كأس العالم الذي سيشارك فيه 48 منتخبًا وقتها".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نسخة 2026، فيما من المنتظر أن تشهد نسخة 2030 منافسة شرسة على الظفر باستضافتها.

ويظهر الملف اللاتيني بقوة مملثًا في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي، إذ ترغب دول أمريكا الجنوبية في إعادة البطولة لأراضيها في الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم الذي لُعبَت نسخته الأولى في أوروجواي.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" قد ذكرت في وقتٍ سابق أن ملف مصر والمملكة العربية السعودية واليونان يستعدون بدورهم للتقدم بملف مشترك لاستضافة نهائيات 2030.

إسبانيا البرتغال أوكرانيا كأس العالم 2030
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