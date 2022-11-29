تشكيل إيران - عودة بيرانواند لحراسة المرمى أمام أمريكا

عاد علي رضا بيرانواند لحراسة مرمى إيران مرة أخرى في مواجهة أمريكا بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وتعرض بيرانواند لإصابة قوية في مواجهة إنجلترا بالجولة الأولى من كأس العالم بعد تدخل مع زميله في بداية اللقاء.

ثم رفض فيفا مشاركته ضد ويلز بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

تعرف أكثر على لاعبي ومدرب منتخب إيران عبر كرنفال في الجول

وجاء تشكيل إيران كالتالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانواند

الدفاع: رامين رضائيان - مرتضى بور علي كنجي - سيد مجيد حسيني - ميلاد محمدي

الوسط: أحمد نور الله - سعيد عزة الله - إحسان حاج صافي

الهجوم: سردار أزمون - مهدي طارمي - علي غولي زاده

حرب عالمية في صراع سيناريوهات التأهل من المجموعة الثانية لـ كأس العالم 2022.

ويمتلك منتخب إيران 3 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل على الأقل من أجل التأهل لـ ثمن النهائي.