تشكيل إيران - عودة بيرانواند لحراسة المرمى أمام أمريكا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

علي رضا بيرانواند - إيران - إنجلترا

عاد علي رضا بيرانواند لحراسة مرمى إيران مرة أخرى في مواجهة أمريكا بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وتعرض بيرانواند لإصابة قوية في مواجهة إنجلترا بالجولة الأولى من كأس العالم بعد تدخل مع زميله في بداية اللقاء.

ثم رفض فيفا مشاركته ضد ويلز بسبب إصابته بارتجاج في المخ.

أخبار متعلقة:
تشكيل ويلز - وارد يعوض غياب هينيسي.. وجيمس أساسي أمام إنجلترا تشكيل إنجلترا - راشفورد وفودين أساسيان ضمن أربع تغييرات أمام ويلز كرنفال كأس العالم - "قش الجبن" الضعيف في التعليم رجل مباراة هولندا وقطر

تعرف أكثر على لاعبي ومدرب منتخب إيران عبر كرنفال في الجول

وجاء تشكيل إيران كالتالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانواند

الدفاع: رامين رضائيان - مرتضى بور علي كنجي - سيد مجيد حسيني - ميلاد محمدي

الوسط: أحمد نور الله - سعيد عزة الله - إحسان حاج صافي

الهجوم: سردار أزمون - مهدي طارمي - علي غولي زاده

حرب عالمية في صراع سيناريوهات التأهل من المجموعة الثانية لـ كأس العالم 2022.

ويمتلك منتخب إيران 3 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل على الأقل من أجل التأهل لـ ثمن النهائي.

علي رضا بيرانوند إيران كأس العالم 2022 تشكيل إيران
نرشح لكم
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق
أخر الأخبار
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 6 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا 7 ساعة | قطر 2022
جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة 7 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن 7 ساعة | قطر 2022
ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز 8 ساعة | قطر 2022
راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام 8 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل 8 ساعة | قطر 2022
مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق 8 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 3 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 4 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة