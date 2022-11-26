سيناريوهات التأهل - المجموعة الثانية.. حرب عالمية وطريقة واحدة لخروج إنجلترا

مجموعة "الحرب العالمية" كما أطلقوا عليها، هي المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا - الولايات المتحدة الأمريكية - إيران - ويلز.

بدأت المجموعة بفوز إنجلترا على إيران 6-2، وتعادل أمريكا مع ويلز 1-1.

وفي الجولة الثانية زادت الأوضاع اشتعالا بفوز إيران على ويلز 2-0، وتعادل أمريكا وإنجلترا 0-0.

ماذا يمكن أن يحدث ومن سيتأهل في الجولة الثالثة؟

أولا.. لنتعرف على وسائل حسم التأهل في حال التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر بالترتيب:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- المواجهات المباشرة

(لأكثر من فريقين، يتم حساب نقاط المواجهات بين الفرق محل النزاع، ثم فارق الأهداف في هذه المباريات)

4- اللعب النظيف (الإنذار يكلف نقطة واحدة - الطرد بالإنذار الثاني يكلف 3 - الطرد المباشر يكلف 4 - بطاقة صفراء ثم طرد مباشر يكلف 5)

5- القرعة

ثانيا.. وضع المجموعة الحالي:

1- إنجلترا: 4 نقاط - 6 أهداف مقابل هدفين - فارق الأهداف (+4)

2- إيران: 3 نقاط - 4 أهداف مقابل 6 - فارق الأهداف (-2)

3- أمريكا: نقطتين - هدف مقابل هدف - فارق الأهداف (0)

4- ويلز: نقطة - هدف مقابل 3 - فارق الأهداف (-2)

ثالثا.. المواجهات المتبقية في التاسعة مساء 29 نوفمبر:

إنجلترا × ويلز

إيران × أمريكا

رابعا.. احتمالات التأهل:

إنجلترا:

1- الفوز على ويلز

يحسم الصدارة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط)

2- التعادل مع ويلز

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، ويحتفظ الإنجليز بالصدارة إذا تعادل إيران وأمريكا، فيما يتراجع للمركز الثاني إذا فاز منتخب إيران بأي

نتيجة، أو إذا فاز منتخب أمريكا بنتيجة تضمن تعويض فارق الأهداف.

3- الخسارة أمام ويلز

تعني الخروج فقط في حالة واحدة: الخسارة بفارق 4 أهداف مع فوز أي من أمريكا وإيران على الآخر.

أي نتيجة بفارق 3 أهداف ستبقي على الغلبة في عدد الأهداف المسجلة لصالح إنجلترا بفضل سداسيتها في شباك إيران، والحسابات الثلاثية خيار غير مطروح إذا تعادلت إيران مع أمريكا وتساوى الجميع عند 4 نقاط، ففي تلك الحالة سيتأهل إنجلترا وويلز معا بفارق الأهداف عن إيران.

ويلز:

1- الفوز على إنجلترا

لا يضمن التأهل وحده إلا إذا تعادل إيران وأمريكا، هنا سيتأهل منتخب ويلز رفقة إنجلترا بفارق الأهداف عن إيران. (4 نقاط للثلاثي).

في حال فوز أحد طرفي المباراة الأخرى، يحتاج تأهل ويلز إلى الفوز بفارق 4 أهداف على إنجلترا.

2- التعادل أو الخسارة أمام إنجلترا

خروج مباشر دون النظر لأي اعتبارات أخرى

إيران:

1- الفوز على أمريكا

تأهل مباشر دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (6 نقاط)، وصدارة المجموعة إذا لم تفز إنجلترا على ويلز.

2- التعادل مع أمريكا

يعني الخروج إذا فازت ويلز على إنجلترا بأي نتيجة.

يعني التأهل إذا فازت إنجلترا أو تعادلت.

3- الخسارة أمام أمريكا

خروج مباشر دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

أمريكا:

1- الفوز على إيران

يعني التأهل مباشرة دون النظر لاعتبارات أخرى (5 نقاط).

2- التعادل أو الخسارة أمام إيران

يعني الخروج المباشر دون النظر لأي اعتبارات أخرى.