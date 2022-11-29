كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كندا.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد المنتخب المغربيلمواجهة كندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم

وتعادل أسود الأطلس في الجولة الأولى أمام كرواتيا دون أهداف، قبل أن يفوز على بلجيكا في الجولة الثانية.

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وودع منتخب كندا البطولة بعد الهزيمة أمام بلجيكا بهدف دون رد وأمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 1 ديسمبر الجاري.

كندا ضد المغرب - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسة

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الثمامة.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

ويعلق على المباراة جواد بدة.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لكأس العالم بجانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.