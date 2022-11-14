كأس العالم – المغرب.. الأسود ستزأر مهما كان الثمن

"مدرب المنتخب لا يمكنه استبعاد الركائز الأساسية، خاصة الأسماء التي تتميز بمستويات عالية وتلعب في فرق كبرى، مهما كان السبب. المغاربة قد بدؤوا يتعبون من فلسفته".

"كان من الأفضل والضروري، أن يرحل كل واحد في طريقه برأس مرفوع، عقب هذه الفترة التي تحققت فيها انتصارات مهمة".

هكذا برر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم قرار فك الارتباط مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش قبل 3 أشهر من انطلاق كأس العالم.

استبعاد حكيم زياش جناح تشيلسي ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ وإغلاق الباب في وجه عبد الرزاق حمد الله ثم الدخول في صراع مع مصطفى حجي جميعها حروب خاضها خليلوزيتش واعتقد أنه حسمها لصالحه فقط بحصوله على بطاقة التأهل إلى المونديال.

خليلوزيتش تمسك بقراراته وألمح أن العديد من السلوكيات بين اللاعبين قد اختفت منذ توليه المسؤولية، منها ليالي السكر حسب وصفه والمشاكل بين اللاعبين.

وقال المدرب البوسني خلال أحد المؤتمرات الصحفية: "لقد نجحت بالفعل في قيادة 4 منتخبات للتأهل إلى كأس العالم ولا أفهم سبب الانتقادات التي توجه إلي ربما لأنني قبيح لقد أخبرونني بأنني رجل عجوز لا يفهم شيء في كرة القدم".

وتابع " لم يعد هناك من قصص الشيشة والبلايستيشن وأمسيات السكر، نحن نتدرب الآن ولم يعد هناك وجود للعشائر داخل الفريق، لقد قضينا 40 يوما في كأس الأمم الإفريقية بدون مشاكل ووبخت من لم يكن يغني النشيد الوطني والآن الجميع يغنوه".

واستمر "مصطفى حجي خيب أملي كثيرا لم أكن أتوقع ذلك منه، لقد لعب لعبة مزدوجة، لم أكن أقدر سلوكه حقا لقد وثقت به، وهذا خطأي لأنني اخترته هذا شيء محزن".

في المقابل كان رد حكيم زياش قاسيا ورفض تلبية استدعاء منتخب المغرب للمشاركة أمام الكونغو الديمقراطية في المرحلة الحاسمة تصفيات كأس العالم 2022

وشدد زياش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أحب بلادي واللعب للمنتخب المغربي كان فخرا لي، لذلك بكل أسى أجد نفسي مضطرا لإعلان قراري بعدم تمثيل المنتخب المغربي رغم تأكيد رئيس الاتحاد المغربي بأنني سأتواجد في القائمة الأولية".

وسط هذه المعارك التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر لم يكن شفيعا للمدرب المخضرم من أجل إكمال مهمته مع منتخب المغرب لأن الأسود قررت أن تدهس أي شيئ لإطلاق زئيرها.

فوزي لقجع اتخذ قرارا حاسما برحيل خليلوزيتش في وقت صعب وراهن على المدرب المحلي الشاب وليد الركراكي.

خليلوزيتش تلقى صدمة كبرى وقال عبر "مونت كارلو" الفرنسية : "هذا القرار كان صعبا بعض الشيئ، حتى أنني افكر في إنهاء مسيرتي المهنية، كان لدي الكثير من النجاحات والإخفاقات، أعتقد أنني أقول شكرا لكرة القدم".

في المقابل الركراكي قرر فتح صفحة جديدة مع بعض اللاعبين منذ تولى قيادة المغرب، وربما كانت عودة زياش للمنتخب متوقعة مع الركراكي، وكذلك نصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ، لكن المفاجأة كانت استدعاء حمد الله المثير للجدل.

ورغم الاتهامات التي يواجهها حمد الله دائما بإثارة المشاكل لا يمكن إنكار أنه هداف من طراز رفيع، مع تراجع مستوى يوسف النصيري مهاجم إشبيلية.

اعتذر حمد الله عما بدر منه في 2019 واعتبرها "نقطة سوداء" في مسيرته، ليمهد الطريق أمام مشاركته في كأس العالم لأول مرة قبل أن يعلن الركراكي تشكيلته.

وبعد اختياره كتب عبر انستجرام "الحمد لله رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني، كأني ولدت من جديد وهذه الفرحة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت".

معظم ردود الفعل في المغرب جاءت إيجابية بعدما أعلن القائمة النهائية وبات لدى المغرب مدرب شاب حصل على دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي مع الوداد بالإضافة إلى عودة زياش ومزراوي وحمد الله وتواجد أشرف حكيمي وسفيان بوفال وياسين بونو إذا قد حان وقت زئير الأسود في كأس العالم والوصول بعيدا في هذا النسخة.

مشوار التأهل

خاض منتخب المغرب 6 مباريات، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للدور الحاسم المؤهل بدوره لكأس العالم، وتواجد رفقة منتخبات ضمت غينيا بيساو، وغينيا، والسودان

نجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز في مبارياته الست التي خاضها خلال التصفيات، محققا العلامة الكاملة وصدارة مجموعته بفارق كبير عن غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

أولى مباريات المغرب كانت على أرضه أمام السودان وحقق الانتصار الأول له بثنائية نظيفة، قبل أن يكرر الفوز في العودة بـ3 أهداف دون رد في الجولة الخامسة.

أسود أطلس تغلبوا أيضا على غينيا بيساو بخماسية نظيفة في ثاني الجولات، قبل أن يتغلبوا عليهم مجددا في عقر دارهم بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة.

غينيا كانت الفريق الوحيد الذي نجح في التسجيل في شباك منتخب المغرب، لكنه كان هدفا وحيدا مقابل أربعة أهداف من جانب الفريق المغربي.

وكان الختام أمام المنتخب الغيني أيضا، ونجح منتخب المغرب في حصد نقاط المباراة الثلاث ليصل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بالعلامة الكاملة.

المرحلة النهائية

أجواء صعبى في مباراة الذهاب وخبرة المخضرم هيكتور كوبر لم تمنع منتخب المغرب من خطف بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية 4-1 في الإياب على ملعب محمد الخامس.

وكان المغرب قد عاد بتعادل ثمين من كينشاسا بنتيجة 1-1، ليتأهل أسود الأطلس بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تأهل سادس لمنتخب المغرب وثاني على التوالي كثاني أكثر منتخب إفريقي مشاركة في المونديال بعد الكاميرون صاحب الـ7 مشاركات.

سجل المونديال

صاحب الألوان الحمراء والخضراء تاريخا طويلا في كأس العالم، إذ سيكون أمام المشاركة السادسة، كأكثر فريق عربي يتواجد في العرس العالمي إلى جانب السعودية وتونس، إذ تواجد 5 مرات في نسخ (1970 ، 1986، 1994، 1998، 2018).

ظهر منتخب المغرب لأول مرة في نهائيات كأس العالم عام 1970 بالمكسيك، وتحت قيادة المدرب بلاجوج فيدينيك بدأ "أسود الأطلس" المنافسات بمباراة صعبة أمام ألمانيا، إذ أجبروا الألمان بقيادة بيكنباور ومولر على التعادل طيلة 60 دقيقة، قبل أن تنتهي مواجهة بهدفين لهدف لصالح ألمانيا، وفي المباراة الثانية خسر المنتخب أمام بيرو 3-0، ثم تعادل مع بلغاريا بهدف لمثله.

تعتبر نسخة المكسيك 1986 إحدى أبرز محطات منتخب المغرب، بعدما تمكن الوصول إلى الدور الثاني، كأول بلد إفريقي وعربي يحقق ذلك، وصنع الفريق الحدث بتأهله إلى ثمن النهائي متصدرا مجموعته، بعد التعادل سلبيا مع بولندا وإنجلترا، والفوز على البرتغال 3-1 بثنائية عبدالرزاق خيري وهدف عبدالكريم ميري.

وودع منتخب المغرب البطولة من الدور ثمن النهائي بعد السخارة من العملاق الألماني بهدف دون رد بعد أداء مشرف.

عدما غاب الفريق المغربي عن نسخة 1990، تمكن من التواجد في نهائيات الولايات المتحدة الأميركية 1994، والتي حملت أسوأ مشاركة للمنتخب، إذ خسر كافة المباريات، أمام بلجيكا بهدف نظيف ومن السعودية 2-1 وبذات النتيجة ضد هولندا، ليودع المونديال متذيلا لمجموعته برصيد خال من النقاط.

عاد التوهج إلى الأسود في فرنسا بالنسخة الرابعة للمغرب في النهائيات، حيث كان على أعتاب التأهل إلى الدور الثاني بجدارة واستحقاق، بعدما تعادل مع النرويج 2-2 عن طريق هدفي مصطفى حاجي وعبدالجليل حدا الشهير بـ "كماتشو"، والخسارة ضد البرازيل بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على اسكتلندا 3-0 بثنائية صلاح الدين بصير وهدف "كماتشو".

لكن مباراة البرازيل والنرويج المثيرة للجدل، أدت إلى خروج المغرب من مرحلة المجموعات، عندما شهدت آخر 10 دقائق من اللقاء تسجيل هدفين للنرويج في مرمى منتخب البرازيل الذي كان متقدما بهدف بيبيتو، لتنجح النرويج في خطف بطاقة التأهل الثانية وتبلغ دور الـ 16 بجانب البرازيل.

غاب أسود الأطلس عن 4 نسخ متتالية للمونديال، وانتظروا 20 عاما للعودة إلى العرس العالمي، بعدما استطاعوا الوصول إلى نهائيات روسيا 2018.

وعلى الرغم من الأسماء المميزة التي كانت في قائمة المغرب، إلا أن الفريق خرج بنقطة واحدة من 3 مباريات، بعدما بدأ البطولة بخسارة مخيبة أمام إيران 1-0، وبذات النتيجة ضد البرتغال، وتمكن من التعادل 2-2 مع إسبانيا.

أسود جائعة

استعان وليد الركراكي بجميع الأسود الجائعة في قائمة المغرب المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة تواجد بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر القطري الحالي على رأس القائمة مع عودة عبد الرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة وعبد الصمد الزلزولي نجم أوساسونا الإسباني.

كما تواجد حكيم زياش نجم تشيلسي ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ضمن اختيارات وليد الركراكي لقائمة المغرب في مونديال قطر.

قائمة المغرب – زياش وبانون وحمدالله والزلزولي على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

مجموعة نارية

يلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022 بجانب كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يرى أن هدف أسود الأطلس في كأس العالم هو تخطي دور المجموعات.

وقال الركراكي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "نجاح المنتخب هو عبور دور المجموعات، فنحن لم نتمكن من ذلك منذ مونديال 1986".

وأضاف "وقعنا في مجموعة قوية لذا علينا القتال بقوة من أجل التأهل".

وأكمل "سنلعب كل مباراة بالخطة المناسبة لها، فنحن نريد أن تكون بلادنا فخورة بنا".

وواصل "سنحاول الفوز بأكبر عدد من المباريات في كأس العالم، وهذا يدل على أننا نمتلك الطموح".

مباريات المغرب في دور المجموعات

المغرب × كرواتيا – 23 نوفمبر 2022

لعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.

انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.

بلجيكا × المغرب – 27 نوفمبر 2022

ثلاث مواجهات سابقة جمعت المغرب مع بلجيكا، انتصر أسود الأطلس في مرة واحدة وديا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد عام 2008.

وفاز منتخب بلجيكا مرتين، الأولى في دور المجموعات من كأس العالم 1994 والثانية وديا بأربعة أهداف دون رد عام 1999.

كندا × المغرب – 1 ديسمبر 2022

يتفوق منتخب المغرب في المواجهات مع كندا بفوز كبير وديا بأربعة أهداف دون رد في 2016.

بجانب التعادل في المباراة الأخرى عام 1994 وديا أيضا.

في حال تأهل أسود أطلس أولا عن المجموعة يواجهون وصيف المجموعة الخامسة في السادس من ديسمبر.

في حال تأهل أسود أطلس ثانيا عن المجموعة يواجهون أول المجموعة الخامسة في الخامس من ديسمبر.

منتخب المغرب تعاقد مع وليد الركراكي وأعاد زياش وحمد الله ومزراوي فهل يقدم نسخة مختلفة ويصنع المجد في كأس العالم 2022؟