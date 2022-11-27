سيناريوهات تأهل المغرب وبلجيكا.. صدارة أسود الأطلس حلم واقعي للغاية

الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

هدف المغرب الملغي أمام بلجيكا بداعي التسلل

اشتعلت المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 بعد نتائج مباريات الجولة الثانية.

وفاز المغرب على بلجيكا بهدفين دون رد، فيما اكتسحت كرواتيا نظيرتها كندا بنتيجة 4-1.

فما هي سيناريوهات التأهل قبل الجولة الأخيرة؟

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ترتيب المجموعة السادسة بعد الجولة الثانية:

  • كرواتيا (4 نقاط، +3 أهداف)
  • المغرب (4 نقاط، +2 أهداف)
  • بلجيكا (3 نقاط، -1 أهداف)
  • كندا (0 نقاط، -4 أهداف)

**بذلك تودّع كندا المنافسات رسميًا، إذ لا يتبقى لها أي أمل قبل الجولة الأخيرة، وهي ثاني المودعين في البطولة بعد قطر صاحبة الأرض.

مباريات الجولة الثالثة يوم 1 ديسمبر:

  • كرواتيا x بلجيكا
  • كندا x المغرب

خطوات فك الاشتباك بين المنتخبات المتعادلة في النقاط بدور المجموعات:

  • فارق الأهداف في كل مباريات دور المجموعات.
  • الأهداف المسجلة في كل مباريات دور المجموعات.
  • النقاط التي حُصدت في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط.
  • فارق الأهداف في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط.
  • الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط.
  • اللعب النظيف.
  • قُرعة.

ماذا يحتاج المغرب

فوز المغرب على كندا يؤهله إلى الدور الثاني دون أي حسابات.

تعادل المغرب كذلك يؤهله إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

هزيمة المغرب قد تكون كافية، بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا.

أيضًا هزيمة المغرب ستكفي حال تعادل كرواتيا وبلجيكا، لكن بشرط ألا يخسر المغرب بفارق أكثر من هدفين.

هزيمة المغرب تكفي كذلك حال فوز بلجيكا على كرواتيا، لكن بشرط تفوقه بفارق الأهداف على كرواتيا.

كيف؟

أن يخسر المغرب 0-1 ، وتخسر كرواتيا 0-3، وقتها سيتفوق المغرب في فارق الأهداف على كرواتيا.

سيناريوهات صدارة المغرب

المغرب سيطمح للصدارة وليس فقط التأهل للدور الثاني، فكيف يحدث ذلك؟

فوز المغرب على كندا، وفوز بلجيكا على كرواتيا، أو تعادل بلجيكا وكرواتيا، يهدي الصدارة لأسود الأطلس.

كذلك فوز المغرب على كندا، وفوز كرواتيا على بلجيكا، لكن بشرط أن يسجل المغرب ما يكفيه لتخطي فارق أهداف كرواتيا، سيضمن له الصدارة.

تعادل المغرب في المقابل سيكفيه للصعود، ولكن ليس للصدارة تحت أي حال.

وبالطبع هزيمة المغرب تجرّده تمامًا من أي حظوظ في الصدارة.

سيناريوهات تأهل بلجيكا

عملاق أوروبي آخر في المجموعة يعاني هو بلجيكا بعد هزيمته أمام المغرب.

ويكفي بلجيكا الفوز بأي نتيجة على كرواتيا ودون انتظار أي نتائج أخرى، ليضمن مكانه في الدور الثاني.

تعادل بلجيكا أيضًا سيكون كافيًا، بشرط أن يخسر المغرب أمام كندا بفارق 4 أهداف. أمر مُستبعَد الحدوث.

أمّا هزيمة بلجيكا فتعاني خروجه من الدور الأول بشكل مؤكد.

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