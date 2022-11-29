تشكيل إنجلترا - راشفورد وفودين أساسيان ضمن أربع تغييرات أمام ويلز

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

إنجلترا - إيران

أجرى جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا أربع تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة ويلز في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

وبدأ كايل ووكر وجوردان هندرسون وفيل فودين وماركوس راشفورد في التشكيل الأساسي في مكان كيران تريبيه وماسون ماونت وبوكايو ساكا ورحيم ستيرلنج.

ويمتلك منتخب إنجلترا أربع نقاط، بينما لم يحصد منتخب ويلز إلا نقطة واحدة.

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وجاء تشكيل الأسود الثلاثة كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس – جوردان هندرسون – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – ماركوس راشفورد

وتغلب منتخب إنجلترا على إيران بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع أمريكا دون أهداف في الثانية.

بينما تعادل منتخب ويلز مع أمريكا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى قبل أن يخسر من إيران بهدفين.

إنجلترا ويلز كأس العالم قطر 2022
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