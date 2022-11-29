سانشيز: منتخب قطر ظهر بشكل أفضل أمام السنغال وهولندا

يرى فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر أن فريقه ظهر بشكل أفضل خلال مباراتي السنغال وهولندا رغم الخسارة.

وودع منتخب قطر كأس العالم في بلاده بعدما خسر مبارياته الثلاثة في دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال سانشيز عقب الخسارة أمام هولندا بثنائية دون رد: "المباراة كانت صعبة علينا والخصم كان أجهز وأقوى".

وأضاف "في آخر مباراتين ظهرنا بمستوى أفضل ونافسنا في بعض الفترات أمام السنغال وهولندا".

وأكمل "بالتأكيد لست سعيد بالنتائج ولكنها تجربة مختلفة بالنسبة لي".

وأشار "بشكل شخصي كانت فترة ممتازة لي أن أكون ضمن منظومة منتخب قطر والمشاركة في بطولات كبيرة في آسيا وأمريكا وأوروبا وأن أكون جزءا من فريق كأس العالم".

وأتم تصريحاته "لم أعش تجربة مماثلة وبعد خروج منتخب قطر سنحاول الاستمتاع بباقي البطولة".

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