ڡــطر بلا نقاط

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:00

كتب : محمد سمير

صورة تقرير مباراة هولندا ضد قطر

واصل منتخب قطر نتائجه السيئة في منافسات كأس العالم بخسارة ثالثة أمام هولندا في ختام مباريات المجموعة الأولى.

وتغلب منتخب هولندا على قطر بهدفين دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم وحسم البرتقالي تأهله إلى ثمن النهائي.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بينما تذيلت قطر الترتيب بلا رصيد.

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وواصل كودي جاكبو تألقه مع هولندا وسجل ثالث أهدافه في البطولة قبل أن يضيف فرينكي دي يونج الهدف الثاني.

بلا نقاط

ودع منتخب قطر منافسات بطولة كأس العالم ولم يحقق أي نقطة في كأس العالم.

وحقق المنتخب العنابي عددا من الأرقام السلبية تحدث لأول مرة في تاريخ مستضيف البطولة.

وبالرغم من الإشادة بتنظيم قطر لمنافسات كأس العالم والأجواء بين الجماهير هناك لكن المنتخب لم يكون على مستوى الحدث نفسه.

وسقط منتخب قطر في مبارياته الثلاثة وفشل في تحقيق أي نقطة واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

رقم سلبي للمستضيف

بات منتخب قطر أول فريق يستضيف بطولة كأس العالم دون تحقيق أي نقطة في المونديال.

وخسر منتخب قطر مبارياته الثلاثة أمام منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا على الترتيب.

ولم ينجح منتخب قطر سوى في تسجيل هدف وحيد في كأس العالم وكان ذلك في خسارتها أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويشارك منتخب قطر في البطولة بصفته المستضيف وهي المشاركة الأولى في تاريخه بكأس العالم.

كما أصبح منتخب قطر أول مستضيف للبطولة يستقبل سبعة أهداف في دور المجموعات.

جاكبو القياسي

واصل كودي جاكبو مهاجم منتخب هولندا تألقه في كأس العالم 2022 وسجل ثالث أهدافه على التوالي مع الفريق.

وكان جاكبو قد افتتح التسجيل مع هولندا ضد السنغال قبل أن يسجل في الإكوادور ثم قطر على التوالي.

وأصبح جاكبو أول لاعب هولندي يسجل في أول ثلاث مباريات من كأس العالم.

وبات ثاني لاعب يفتتح التسجيل في ثلاث مباريات من دور المجموعات في ذات النسخة من كأس العالم بعد أليساندرو ألتوبيلي لايطاليا في 1986.

ابن الـ23 عاما أصبح رابع هولندي في التاريخ يسجل في ثلاث مباريات على التوالي من كأس العالم بعد يوهان نيسكينس (1974) ودينيس بيركامب (1994) وويسلي شنايدر (2010).

وسجل جاكبو في كأس العالم 2022 ثلاثة أهداف قياسية بالقدم اليمنى واليسرى والرأس.

تفوق المجموعات مستمر

استمر تفوق منتخب هولندا في دور المجموعات بكأس العالم، إذ لم يودع الفريق البطولة من المجموعات طوال تاريخ مشاركاته.

ونجح منتخب هولندا في المشاركة الخامسة على التوالي في الحفاظ على رصيده بدون خسارة في دور المجموعات.

وتعود آخر خسارة لمنتخب هولندا في دور المجموعات بكأس العالم أمام بلجيكا في نسخة 1994.

ومنذ تلك الخسارة لعب منتخب هولندا 16 مباراة في دور المجموعات بنسخ 1994 و1998 و2006 و2010 و2014 و2022.

وحقق منتخب هولندا الفوز في 12 مباراة منهم مقابل التعادل في أربع مناسبات.

سيطرة دون خطورة

بدأ اللقاء بسيطرة من منتخب هولندا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى معتز برشم حارس مرمى قطر في البداية.

وباغت ممفيس ديباي دفاعات قطر في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وشهدت الربع ساعة الأولى أكثر من حالة تسلل على لاعبي منتخب هولندا.

هدفان يترجمان السيطرة

واصل منتخب هولندا سيطرته على الكرة مع هجمات على استحياء من لاعبي قطر.

وترجم كودي جاكبو سيطرة هولندا بهدف أول بعد تمريرة رائعة من ديفي كلاسين في الدقيقة 26 واستلمها جاكبو وسددها رائعة على يسار معتز برشم.

وهدأ الشوط الأول بعد تسجيل منتخب هولندا الهدف الذي قربه من التأهل كمتصدر للمجموعة بعد حسم الصعود.

وبدأ الشوط الثاني باستمرار السيطرة الهولندية وعزز الفريق تقدمه في الدقيقة 49 عن طريق فرينكي دي يونج.

واستغل دي يونج عودة الكرة من معتز برشم الذي تصدى لتسديدة ديباي ويسكنها داخل الشباك.

سيطرة رغم التقدم

واصل منتخب هولندا سيطرته على الكرة رغم التقدم وتعزيز انتصاره بهدف ثاني.

وألغى حكم اللقاء هدفا لستيفن بيرجيس لاعب الوسط في الدقيقة 68 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وعاد حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو وتأكد من وجود لمسة يد على جاكبو في بداية المباراة ليتم إلغاء الهدف.

وهدأ اللقاء بصورة تامة في الربع ساعة الأخيرة مع اكتفاء هولندا بحسم الصدارة.

ويتأهل منتخب هولندا كأول مجموعته وينتظر ثاني المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

كأس العالم 2022 قطر هولندا
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