ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

ياسين بونو يتصدى من أمام فلاسيتش - المغرب ضد كرواتيا

كشف ياسين بونو حارس مرمى المغرب أنه ذهب إلى المستشفى عقب استبعاده من لقاء بلجيكا قبل لحظات من انطلاق المباراة.

وحقق منتخب المغرب فوزا تاريخيا على بلجيكا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله السلبي الأول مع كرواتيا.

وقال بونو في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي "بعد استبعادي من اللقاء ذهبت للمستشفى، ولم أستطع مشاهدة المباراة".

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وأضاف "تابعت الدقائق الأخيرة من اللقاء وشاهدت الهدفين، وأنا سعيد جدا بذلك".

وأكمل حارس إشبيلية "أصبت أمام كرواتيا، وقمت بأقصى ما لدي لأكون جاهزا لمواجهة بلجيكا".

وأردف "قبل المباراة أحسست بدوار في رأسي، أبلغت المدرب حتى أخذ قرار استبعادي وإشراك زميلي منير المحمدي".

وتابع "الروح القتالية موجودة، اللاعبون عازمون على القيام بإنجاز ما، هناك مباراة ثالثة سنحاول تقديم أفضل مستوى لننهي مرحلة المجموعات في الصدارة".

ويواجه منتخب المغرب خصمه الكندي في ختام مرحلة المجموعات يوم الخميس المقبل.

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قبل لحظات قليلة من بداية مباراة المغرب وبلجيكا شارك منير المحمدي مع أسود الأطلس بدلا من ياسين بونو.

بونو كان من المفترض أن يشارك بشكل أساسي وظهر مع الفريق أثناء النشيد الوطني ولكن قبل لحظات من بداية المباراة قوجئ الجميع بأن المحمدي هو من حرس مرمى المغرب ضد بلجيكا.

تبديل المحمدي لم يؤثر بشكل سلبي على المغرب إذ ظهر بشكل رائع وحافظ على نظافة شباكه وساهم في فوز فريقه بهدفين دون مقابل.

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وُلد منير في مدينة مليلة الإسبانية الواقعة داخل القُطر المغربي، وقد اختار تمثيل منتخب المغرب مستفيدًا من أصوله العربية.

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ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام حارس المرمى في مباراة بلجيكا.

لعب: 90 دقيقة.

التصديات: 3.

إبعاد الكرة بالقبضة: 1.

تصديات من داخل منطقة الجزاء: 1.

لمس الكرة: 33 مرة.

ياسين بونو المغرب بلجيكا كأس العالم كأس العالم 2022 منير المحمدي
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