مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

إسبانيا - ألمانيا

يتمنى نيكلاس فولكروج مهاجم ألمانيا أن تسير الأمور في صالح منتخب بلاده في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2022.

فولكروج سجل هدفا قاتلا تعادلت به ألمانيا مع إسبانيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ليحصد المانشافت أول نقطة في المجموعة.

وقال فولكروج للصحفيين: "أردنا بكل تأكيد أن نخرج بنتيجة إيجابية من لقاء إسبانيا".

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وأضاف "النقطة مهمة من أجل الحالة المعنوية للفريق، لكننا أردنا الفوز".

وتابع "الآن يمكننا أن نذهب بشعور جيد للمباراة الأخيرة ضد كوستاريكا".

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تتواجد ألمانيا في المركز الأخير بالمجموعة، فيما تحتل اليابان المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد كوستاريكا صاحبة المركز الثالث.

وأتم لاعب فيردر بريمن "نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة".

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وتقدّم ألفارو موراتا لـ إسبانيا في الشوط الثاني، لكن ألمانيا عادت في الدقائق الأخيرة وأدركت التعادل بواسطة نيكلاس فولكروج.

وحافظت إسبانيا على سجلها خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية أمام ألمانيا منذ انهيار حائط برلين، إذ ترجع الهزيمة الأخيرة أمام الماكينات أمام النسخة الغربية في يورو 1988.

كما وصلت إسبانيا إلى 12 مباراة على التوالي دون هزيمة في البطولات الكبرى (كأس عالم + يورو).

فيما تجنبت ألمانيا الهزيمة بعد 3 خسائر متتالية في كأس العالم بين 2018 و2022.

وفرض فولكروج اسمه على الساحة الكروية الألمانية، بهدفه الثمين في شباك إسبانيا.

وكان كرنفال في الجولقد سلّط الضوء على قصة فولكروج وكيف كان انضمامه للقائمة النهائية مفاجأة مستفيدًا من إصابة تيمو فيرنر.

ولم يسبق لـ فولكروج الانضمام لقائمة ألمانيا أبدًا حتى مونديال 2022، وقد سجل هدفين في 3 مباريات دولية مع الماكينات.

يمتلك فولكروج فلجًا بين السنتين الأماميتين مما أكسبه لقب "لوكي" وهي كلمة تعني "الفلج" في اللغة الألمانية.

يعشق فرقة الروك الأمريكية Survivor ويستمع لأغانيهم قبل المباريات بحثًا عن التحفيز.

وقتما كان متواجدًا في أكاديمية بريمن، تعرض لاصطدام قوي مع أحد زملائه، لينتهي به المطاف بسن زميله مخترقًا جبهته، مما توجب ذهابه إلى المستشفى.

نيكلاس فولكروج ألمانيا إسبانيا كأس العالم 2022
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