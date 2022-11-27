تحديد موقف ساني أمام إسبانيا قبل ساعات من اللقاء

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة ليروي ساني نجم المنتخب الألماني في المواجهة المرتقبة ضد إسبانيا يوم الأحد.

ساني غاب عن مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم 2022 ضد اليابان والتي خسرها الألمان بسبب الإصابة.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن ساني شارك في تدريب السبت كاملا، لكنه وضع لاصقة طبية على ركبته المصابة.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان بإمكانه الظهور ضد إسبانيا قبل المباراة بوقت قصير، حسب التقرير.

قبل لقاء اليابان، أفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان مقتضب: "ساني سيغيب عن مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان بسبب مشكلة في الركبة".

ويلعب منتخب ألمانيا مع إسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم في التاسعة من مساء الأحد.

في حالة غيابه عن لقاء إسبانيا، قد يظهر ساني لأول مرة في المباراة الثالثة للمانشافت ضد كوستاريكا يوم الخميس.

ويظهر ساني للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في كأس العالم منذ ظهوره رفقتهم عام 2015.

وخاض صاحب الـ26 عاما 47 مباراة بقميص منتخب ألمانيا سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وخسر منتخب ألمانيا أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرز ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

وحصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة.

ولأول مرة تخسر ألمانيا مباراتين متتاليتين في كأس العالم منذ نسخة 1982.

ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان

ويواجه منتخب ألمانيا خطر الخروج من الدور الأول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

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ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.