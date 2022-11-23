ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان.. "ما لم يحدث منذ 28 عاما وإنجاز آسيوي"

حول منتخب اليابان تأخره بهدف أمام ألمانيا إلى فوز بهدفين في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم.

وخسر منتخب ألمانيا لأول مرة بعد تسجيله أولا لأول مرة منذ 28 عاما بعد الهزيمة أمام بلغاريا 2-1 في نسخة 1994.

ولأول مرة يحقق منتخبان من آسيا الفوز على بطلين للعالم لأول مرة في نفس النسخة عبر التاريخ، بعد انتصار السعودية واليابان على الأرجنتين وألمانيا على الترتيب.

لمعرفة معلومات أكثر عن لاعبي منتخب اليابان والمدير الفني من هنا.

وجاءت أبرز أرقام مباراة ألمانيا ضد اليابان كالآتي:

- لأول مرة ألمانيا تخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم منذ نسخة 1982.

- ألمانيا تفشل في الحفاظ على نظافة شباكها في 10 مباريات متتالية في المسابقات الكبرى للمرة الأولى في تاريخها.

- ألمانيا لم تخسر مباراة سجلت فيها أولا منذ نسخة 1994 عندما خسرت أمام بلغاريا 2-1.

- ألمانيا عززت رقما قياسيا سلبيا في تاريخها بكأس العالم بالخسارة أمام منافس صاحب أقل نسبة استحواذ ممكنة (بعد الهزيمة أمام كوريا في نسخة 2018 بنسبة استحواذ 26%، خسرت أمام اليابان بنسبة استحواذ 26.1%).

- منتخبان آسيويان تغلبا على بطلين للعالم في نفس النسخة من المونديال لأول مرة عبر التاريخ.

- ألمانيا خسرت مباراتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة منذ 40 عامًا، شيء لم يحدث منذ الخسارة أمام النمسا في 1978 ثم الجزائر في 1982.

- لاعبان من الدوري الألماني سجلا في شباك الدولة التي ينشطان فيها بكأس العالم لأول مرة منذ الثنائي الروماني دان بيتريشكو وفيوريل مولدوفان ضد إنجلترا في 1998.

- ريتسو دوان وتاكوما أسانو ثالث ورابع لاعبين من الدوري الألماني يسجلان ضد ألمانيا طوال تاريخ كأس العالم.