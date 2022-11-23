الكرة بلا ألوان

في مفاجأة مدوية، خسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى في كأس العالم أمام اليابان بهدفين مقابل هدف.

وسجل إلكاي جوندوجان هدف ألمانيا فيما أحرزا ريتسو دوان وتاكوما أسانو هدفي اليابان.

وحصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة في انتظار باقي المباريات ليتحدد الشكل النهائي.

الكرة دون ألوان

دخلت ألمانيا المباراة بلقطة مثيرة للجدل حيث تعمدوا أن تلتقط صورة المباراة لهم وأيديهم على أفواههم كناية على الاعتراض على قرارات قطر.

ونشر المنتخب الألماني بيانا قبل لحظات من بداية المباراة شرح فيه سر الصورة الجماعية للاعبي منتخب المايكنات.

وجاء البيان كالآتي:

"كنا نريد أن يرتدي قائدنا شارة قيادة لدعم مبادئنا التي نؤمن بها في منتخب ألمانيا: التنوع والاحترام المتبادل. رفقة منتخبات أخرى أردنا أن يُسمَع صوتنا.

لم يكن الأمر متعلقًا باتخاذ موقف سياسي، فحقوق الإنسان ليست موضعًا للتفاوض.

يجب أن تكون حقوق الإنسان مكفولة، ولكن هذا ليس الوضع حتى الآن.

ولهذا فإن تلك الرسالة كانت مهمة لنا، ومنعنا من ارتداء شارة القيادة كان تكميمًا لأصواتنا، نحن نتمسك بموقفنا".

التشكيل

دفع هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا برباعي هجومي في المقدمة.

فيما تواجد الرباعي دفاعي: نيكلاس سولي - نيكو شلوتيربيك - أنطونيو روديجير - دافيد راوم.

بينما قرر هاجيمي مورياسو المدير الفني لـ اليابان الدفع بمهاجم صريح: دايزين مايدا.

أحداث المباراة

عرفت الدقائق الأولى للمباراة سيطرة يابانية ظهرت في هجمتين خطرتين على مرمى ألمانيا.

وشهدت الدقيقة 8 هدفا ملغيا لصالح منتخب اليابان عن طريق دايزن مايدا الذي وقع في مصيدة التسلل.

وجاءت أول محاولة حقيقية على المرمى من جانب منتخب ألمانيا في الدقيقة 20 بعد رأسية خطيرة من جانب أنطونيو روديجير لكن تمر بمحاذاة القائم.

وعادت السيطرة الهجومية من جانب منتخب اليابان وكاد أن يسجل هدفا عند الدقيقة 22 بعد رأسية قوية من ساكاي لكن تمر بجوار القائم الأيمن.

استفاقة الدقيقة 28

هجوم متوالي ألماني بدأ مع الدقيقة 28 واستمر حتى نهاية الشوط الثاني، أسفر في النهاية عن هدف.

وبدأ الأمر بتسديدة من إلكاي جوندوجان الذي استغل انفراده في منتصف الملعب وسدد كرة قوية لكن تصل بسهولة عند حارس المرمى.

وحُسبت عند الدقيقة 31 ركلة جزاء لصالح ألمانيا بعد سقوط دافيد راوم في المنطقة بعد عرقلة من شوشي جوندا حارس اليابان.

ونجح جوندوجان في تسجيل هدف الشوط الأول بعدما انبرى للركلة وسددها على يمين حارس مرمى اليابان لتسكن الشباك.

وصوب جوشوا كيميتش دون سابق إنذار على مرمى اليابان لكن كرته اعتلت العارضة كثيرا.

وأُلغي هدفا لـ ألمانيا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق كاي هافرتز بداعي التسلل.

وكاد منتخب اليابان أن يباغت منتخب ألمانيا بهدف في الثواني الأخيرة من رأسية دايزن مايدا لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

تغييران أتيا بالتغيير

مدرب اليابان أجرى تغييرا تكتيكيا بدخول تاكوما أسانو وخروج دايزن مايدا مع بداية الشوط الثاني.

وتواصل هجوم ألمانيا على المرمى في بداية الشوط الثاني وهدد جمال موسيالا المرمى بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وصوب إلكاي جوندوجان في الدقيقة 60 من داخل منطقة الجزاء لصالح ألمانيا لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت إلى ركلة مرمى.

وعاد مدرب اليابان وأجرى تغييرا أخر عند الدقيقة 70 بدخول ريتسو دوان وخروج أوه تاناكا.

وكاد منتخب ألمانيا أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 76 عن طريق هوفمان لكن حارس المرمى تصدى للكرة.

وعادل اليابان النتيجة عند الدقيقة 79 بعد تصويبة تصدى لها نوير حارس ألمانيا بصعوبة بالغة، لترتد إلى ريستو دوان ليسدد الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه.

4 دقائق فقط كانت كافية، ليصعق الساموراي منتخب ألمانيا ويضاعف النتيجة عن طريق تاكوما أسانو الذي سدد كرة قوية سكنت يمين حارس المرمى، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.