بوليسيتش: نشعر إنه كان بإمكاننا الفوز على إنجلترا.. ومتأكد من قدرتنا في التأهل

أشاد كريستيان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا بدعم جماهير بلاده خلال مباراة إنجلترا في كأس العالم 2022، وشدد على ثقته في التفوق على إيران.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الفريقين، ليرتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط ورصيد أمريكا إلى نقطتين. (طالع التفاصيل)

وقال بوليسيتش عبر "فوكس سبورتس" بعد المباراة: "الخروج بتعادل أمام إنجلترا نتيجة رائعة، لكن نشعر إنه كان بإمكاننا الفوز بالمباراة".

وأضاف "علينا أن نكون أكثر حسما، وأن نواصل الحدة في صناعة الفرص وهكذا سنسجل الأهداف".

وأشاد "دعم الجماهير كان رائعا، رؤية الجماهير الأمريكية في كل أرجاء الملعب وطريقة تشجعيهم، نشكرهم على دعمهم لنا".

وأتم "لقاء إيران؟ الأمر يتعلق بالفوز بالمباراة، علينا أن نكون أقوياء ونفوز من أجل التأهل وأنا متأكد من قدرتنا على فعلها".

ويلتقي منتخب أمريكا مع إيران في الجولة الأخيرة لحسم صراع التأهل في ظل تشابك موقف المجموعة.

وحصد كريستيان بوليسيتش جائزة رجل مباراة إنجلترا وأمريكا.

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ومن بينهم بوليسيتش الذي ينحدر من أصول كرواتية، ويلقب بـ "ليبرون جيمس" كرة القدم.

"كابتن أمريكا" كما أطلقت عليه جماهير فريقه السابق بوروسيا دورتموند، يعد أغلى لاعب أمريكي شمالي في التاريخي بعد أن انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، كما أنه أصغر لاعب يسجل هاتريك لـ تشيلسي على الإطلاق.

بوليسيتش هو أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول أمريكي يلعب النهائي ويتوج باللقب.

ينحدر بوليسيتش من أصول كرواتية، وقد استخرج جواز سفر كرواتي من أجل الانتقال إلى الدوري الألماني دون أن يشغل مكان لاعب غير أوروبي.

يعشق بوليسيتش لعب الشطرنج، كما أنه يُلقَب بـ "ليبرون جيمس كرة القدم".

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ماذا قدم دي بوليسيتش أمام إنجلترا؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.14

لمسات الكرة: 54

التمريرات الصحيحة: 23 من 29

دقة التمرير: 79%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيح: 2 من 5

التسديدات: 4

المراوغات الناجحة: 2 من 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 9

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

بات منتخب إنجلترا الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل السلبي في تاريخ كأس العالم، ووصل الإنجليز إلى تعادلهم السلبي رقم 12، أكثر من أي منتخب آخر في تاريخ المونديال. (طالع التفاصيل)