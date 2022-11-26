الأكثر سلبية على الإطلاق.. رقم قياسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

إنجلترا × أمريكا

بات منتخب إنجلترا الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل السلبي في تاريخ كأس العالم، وذلك بعد تعادله مع منتخب أمريكا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

ووصل الإنجليز إلى تعادلهم السلبي رقم 12، أكثر من أي منتخب آخر في تاريخ المونديال.

سلسلة التعادلات بدأت عام 1958 أمام البرازيل، وجميعها أتت في المجموعات، عدا مواجهة البرتغال في ربع نهائي 2006 والتي شهدت خسارة إنجلترا بركلات الترجيح.

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تضم القائمة منتخبين عربيين، هما المغرب عام 1986 والجزائر عام 2010.

وأتت جميع التعادلات في نسخ مختلفة، عدا 1982 حين تعادل منتخب إنجلترا مع ألمانيا الغربية وإسبانيا.

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وإليكم قائمة تعادلات إنجلترا السلبية في كأس العالم:

1- البرازيل - دور المجموعات 1958

2- بلغاريا - دور المجموعات 1962

3- أوروجواي - دور المجموعات 1966

4- ألمانيا الغربية - دور المجموعات الثاني 1982

5- إسبانيا - دور المجموعات الثاني 1982

6- المغرب - دور المجموعات 1986

7- هولندا - دور المجموعات 1990

8- نيجيريا - دور المجموعات 2002

9- البرتغال - ربع النهائي 2006 (خسرت بركلات الترجيح)

10- الجزائر - دور المجموعات 2010

11- كوستاريكا - دور المجموعات 2014

12- الولايات المتحدة الأمريكية - دور المجموعات 2022

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه إيران بـ 3 نقاط، ثم أمريكا بنقطتين، وأخيرا ويلز بنقطة واحدة.

منتخب إنجلترا منتخب أمريكا كأس العالم كأس العالم 2022
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