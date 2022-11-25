لا "فوتبول" ولا "سوكر"

بعد شوط أول حماسي، وشوط ثان ممل للغاية، تعادل منتخب إنجلترا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بدون أهداف.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت على استاد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

عُرف الصراع التاريخي على تسمية لعبة كرة القدم، إذ يطلق عليها "فوتبول" في إنجلترا مهد اللعبة وانتشر المصطلح كما هو إلى غالبية البلدان، إلا أن أمريكا التي تملك "كرة القدم" الخاصة بها، أطلقت عليها "سوكر".

في هذه الليلة لم ينتصر أي منهما لمصطلحه، ليرفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، بينما ينال الفريق الأمريكي نقطته الثانية.

تيم وياه يقود هجوم أمريكا ضد إنجلترا بجانب بوليسيتش وهاجي رايت 🌟🇺🇸#في_المونديال pic.twitter.com/ixgry6An4v — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2022

بداية قوية

وصلت تمريرة خطيرة إلى هاري كين نجم توتنام هوتسبر والمنتخب الإنجليزي ليسدد في الدقيقة العاشرة، ولكن تم الإبعاد بواسطة ووكر زيمرمان مدافع الولايات المتحدة.

وفي الدقيقة 11 حاول جون ستونز مدافع مانشستر سيتي برأسية مرت بجوار القائم.

الرد الأمريكي أتى في الدقيقة 17 بتمريرة من ويستون ماكيني قابلها هاجي رايت بالرأس ولكن بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 حاول ماكيني بتسديدة علت العارضة.

العارضة

أطلق كريستيان بوليسيتش نجم أمريكا وتشيلسي أخطر فرص المباراة في الدقيقة 33 لتصطدم تسديدته بعارضة الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الدقيقة 41 سدد الأمريكي سيرجينو ديست ظهير ميلان ولكن ارتطمت الكرة بالدفاع، فيما حاول بوليسيتش برأسية أخرى في الدقيقة 43 جاورت القائم.

كاد لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد أن يسجل في الدقيقة 45 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

فيما أتت المحاولة الأخيرة بتسديدة قوية من ميسون ماونت نجم تشيلسي، تصدى لها الحارس مات تيرنر وحولها إلى ركنية.

لا لكرة القدم

في الدقيقة 49 سدد هاجي رايت كرة أبعدها الدفاع فتابعها ويستون ماكيني فوق العارضة، بعد ذلك دخل الشوط الثاني في حالة من الركود التام.

أجرى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا تبديلين بنزول جوردان هندرسون وجاك جريليش بدلا من جود بيلينجهام ورحيم سترلينج.

وفي الدقيقة 77 رد جريج بيرهالتر مدرب أمريكا بإشراك بريندن أرونسون وشاكيل مور بدلا من ويستون ماكيني وسيرجينو ديست.

تلاهما على الجانب الآخر ماركوس راشفورد بدلا من بوكايو ساكا في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 83 أتى الثنائي الأمريكي جيوفاني رينا وجوشوا سارجنت بدلا من تيموتي وياه وهاجي رايت.

وصول متأخر

أطلق منتخب إنجلترا تسديدته الأولى على الإطلاق في الشوط الثاني، وذلك في الدقيقة 87 بواسطة راشفورد، لتخرج الكرة سهلة ويمسك بها تيرنر دون معاناة.

وفي الدقيقة 91 سدد هاري ماجواير بالرأس ولكن أمسك تيرنر بكرة ضعيفة أخرى.

الفرصة الأخطر أتت في الدقيقة 93 برأسية من هاري كين، ولكنها مرت بجوار القائم، ليخيم التعادل السلبي.

خرجت صافرة الحكم لتؤكد استمرار التاريخ: إنجلترا لا تهزم الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم.

والتقى الطرفان في مرتين من قبل، حيث فاز منتخب أمريكا في نسخة 1950 بهدف جوي جايتنيس، فيما تعادلا في 2010 بهدف ستيفن جيرارد للإنجليز، وكلينت ديمبسي للأمريكان.

ويلعب منتخب إنجلترا مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام ويلز التي تملك نقطة وحيدة، يوم 29 نوفمبر على استاد أحمد بن علي في التاسعة مساء.

فيما يختتم منتخب أمريكا منافسات المجموعات ضد إيران التي تملك 3 نقاط، في اليوم ذاته والساعة ذاتها على استاد الثمامة.